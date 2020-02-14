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Горячий ТОП региональных новостей: Цыганка украла у новосибирской пенсионерки золото и деньги

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Горячий ТОП региональных новостей: Цыганка украла у новосибирской пенсионерки золото и деньги
Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар на Камчатке, воровство в Кирове и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области в озере утонул мужчина. Тело было извлечено из воды, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Погибший – 62-летний мужчина, причина гибели уточняется, сообщает Афанасий-бизнес.

На Камчатке пожарные ликвидировали возгорание в мебельном цехе. Пожар произошёл в трехэтажном сооружении из металлических контейнеров, оборудованных под мебельный цех на улице Попова. Пострадавших нет. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Хитрая цыганка украла у новосибирской пенсионерки золото и деньги. Цыганка позвонила в квартиру, дверь открыла 81-летняя бабушка. Гостья представилась специалистом по вентиляции и убедила пенсионерку в том, что нужно проверить работу оборудования, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове гость обокрал хозяйку квартиры. Женщина познакомилась с мужчиной, которого после пригласила в гости. После ухода гостя потерпевшая обнаружила пропажу сотового телефона, дамской сумочки и золотой цепочки на общую сумму 44000 рублей, пишет Новый Вариант.

Под Калининградом в многоэтажном доме загорелся ковер. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе 4 человек и 2 единицы техники, как уточняет НИА Калининград.

В Шпаковском районе у мужчины украли 700000 рублей через мобильный банк.  При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что противоправное деяние совершил 33-летний житель краевого центра - знакомый потерпевшего, сообщает Ставропольский репортер.

АГ

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