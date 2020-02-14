Все новости >>

//Общество 13+

К 75-летию Победы московским школьникам покажут фильмы о войне

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

К 75-летию Победы московским школьникам покажут фильмы о войне
Фото: pixabay.com

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в московских школах пройдут кинолектории «Равнения на Победу», которые включают просмотр и обсуждение фильмов о войне. Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин. 

«Приглашаю всех присоединиться к киноакции «Равнение на Победу». Это прекрасная возможность посмотреть хорошее кино, посвященное Великой Отечественной войне,  пригласить ветеранов, родителей и обсудить с ними увиденное», – обратился Зинин к директорам московских школ.

На странице проекта отмечается, что цель организации кинолектория – приобщение обучающихся к киноискусству, формирование зрительской культуры и высоких нравственных качеств подрастающего поколения.

«Кинолекторий «Равнение на Победу» – это в первую очередь кино о сильных духом и смелых людях, которые решают боевые задачи, о детях, которые переносят все тяготы войны с взрослым мужеством и стойкостью», – отмечено на сайте.

В программу кинолектория вошли фильмы «Дом, в котором я живу» (Киностудия им. М. Горького, 1957 год, реж. Л. Кулиджанов); «Торпедоносцы» (Ленфильм, 1983 год, реж. С. Аранович); «Судьба человека» (Мосфильм, 1959 год, реж. С. Бондарчук).

Для обучающихся кадетских классов предложена дополнительная программа с просмотром картины «Это было в разведке» (Киностудия им. М. Горького, 1968 год, реж. Л. Мирский). Все фильмы имеют прокатное удостоверение Министерства культуры Российской Федерации.

АГ

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Бывшего футболиста Александра Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за миллионных долгов по алиментам. Кержаков не может решить вопрос по алиментам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущие программы «Давай поженимся» оценили сюрприз 39-летней невесты, которая приготовила для жениха танец с Пуделем. Отмечается, что Роза Сябитова и Василиса…

Ангелина Вовк перед днем святого Валентина побывала в Грибоедовском ЗАГСе Москвы вместе со своим возлюбленным Михаилом Куницыным. Сердце 77-летней Вовк трепетало. Подали…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…