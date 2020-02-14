К 75-летию Победы московским школьникам покажут фильмы о войне

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14 февраля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в московских школах пройдут кинолектории «Равнения на Победу», которые включают просмотр и обсуждение фильмов о войне. Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

«Приглашаю всех присоединиться к киноакции «Равнение на Победу». Это прекрасная возможность посмотреть хорошее кино, посвященное Великой Отечественной войне, пригласить ветеранов, родителей и обсудить с ними увиденное», – обратился Зинин к директорам московских школ.

На странице проекта отмечается, что цель организации кинолектория – приобщение обучающихся к киноискусству, формирование зрительской культуры и высоких нравственных качеств подрастающего поколения.

«Кинолекторий «Равнение на Победу» – это в первую очередь кино о сильных духом и смелых людях, которые решают боевые задачи, о детях, которые переносят все тяготы войны с взрослым мужеством и стойкостью», – отмечено на сайте.

В программу кинолектория вошли фильмы «Дом, в котором я живу» (Киностудия им. М. Горького, 1957 год, реж. Л. Кулиджанов); «Торпедоносцы» (Ленфильм, 1983 год, реж. С. Аранович); «Судьба человека» (Мосфильм, 1959 год, реж. С. Бондарчук).

Для обучающихся кадетских классов предложена дополнительная программа с просмотром картины «Это было в разведке» (Киностудия им. М. Горького, 1968 год, реж. Л. Мирский). Все фильмы имеют прокатное удостоверение Министерства культуры Российской Федерации.