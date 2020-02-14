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Члены Совбеза обсудили ситуацию вокруг Идлиба и коронавируса

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Члены Совбеза обсудили ситуацию вокруг Идлиба и коронавируса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Состоялся обмен мнениями в связи с напряжённым положением вокруг сирийской провинции Идлиб, вызванным активностью террористических групп.

Кроме этого, члены Совбеза обсудили ситуацию с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику, сообщает пресс-служба Кремля.

В заседании, помимо Владимира Путина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и ряда других постоянных членов СБ, в качестве заместителя председателя Совета безопасности принял участие Дмитрий Медведев.

ДВа

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