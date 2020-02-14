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Минздрав: каким болезням подвержены россияне больше всего

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Минздрав: каким болезням подвержены россияне больше всего
фото: pixabey

По информации Минздрава РФ за 2018 год, россияне наиболее подвержены болезням органов дыхания (около 41 тыс. случаев на 100 тыс. населения).

Болезни органов дыхания являются самыми распространенными из-за того, что бронхолёгочная система наиболее подвержена воздействию факторов внешней среды, например, инфекции.

К самым распространённым заболеваниям органов дыхания медики отнесли бронхит, трахеит, острый ларингит и пневмонию.

«У нас постоянно то горит что-нибудь, то пылит. И никакая иммунная система не выдерживает. Плюс у нас полное отсутствие солнца: гормональный фон тоже падает вместе с иммунной системой, и получается распространение различных заболеваний, которые переходят в хроническую форму», - рассказала терапевт Людмила Лапа.

СЕ

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