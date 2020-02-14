Минздрав: каким болезням подвержены россияне больше всего

По информации Минздрава РФ за 2018 год, россияне наиболее подвержены болезням органов дыхания (около 41 тыс. случаев на 100 тыс. населения).
Болезни органов дыхания являются самыми распространенными из-за того, что бронхолёгочная система наиболее подвержена воздействию факторов внешней среды, например, инфекции.
К самым распространённым заболеваниям органов дыхания медики отнесли бронхит, трахеит, острый ларингит и пневмонию.
«У нас постоянно то горит что-нибудь, то пылит. И никакая иммунная система не выдерживает. Плюс у нас полное отсутствие солнца: гормональный фон тоже падает вместе с иммунной системой, и получается распространение различных заболеваний, которые переходят в хроническую форму», - рассказала терапевт Людмила Лапа.