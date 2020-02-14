Диетолог: какие субпродукты положительно влияют на здоровье и фигуру

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14 февраля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что существуют субпродукты, положительно влияющие на фигуру и здоровье человека.

Так, бычье сердце содержит много магния и коэнзим Q10, а это вещество восстанавливает окислительные реакции на клеточном уровне, усиливает обмен веществ, укрепляет сердечную мышцу, тонизирует мускулы, повышает иммунитет и замедляет старение.

«Субпродукты, как и любые продукты животного происхождения, содержат холестерин. Степень насыщенности органов жирами зависит от вида животного, его возраста и конституции. Мясо молодых животных полезнее», - добавила диетолог.