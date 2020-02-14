Легенды и факты о Святом Валентине

В День влюблённых «Аргументы недели» решили рассказать интересные легенды, про ставшего столь популярным Святого Валентина.
- Существует легенда, что Валентин провёл венчание христианки и римского центуриона, оба были смертельно больны. Валентин нарушил указ Императора, считается что после этого венчания Валентина прозвали покровителем всех влюблённых.
- Ещё одна легенда рассказывает про ссорящуюся пару. После встречи Валентина с парой, над молодыми людьми стали парить голуби, что помогло забыть все разногласия.
- Другая легенда повествует о том, что у Валентина был сад с прекрасными розами, в котором всегда резвились дети, и когда они возвращались домой, то Валентин даровал им каждому по цветку. Когда его арестовали, к нему прилетели 2 голубя, через которых он передал детям ключи от сада.
- Святой Валентин считается не только покровителем всех влюблённых, но и пчеловодства и эпилептиков.
- Череп Валентина хранится в Риме в церкви Девы Марии. Все его останки стали реликвиями и разошлись по всему миру.
- Существует мнение, что день всех влюблённых был придуман английским лириком Чосером, описавшем его в поэме «Птичий парламент».