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Легенды и факты о Святом Валентине

, 15:32 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Легенды и факты о Святом Валентине
день влюбленных, фото: соцсети

В День влюблённых «Аргументы недели» решили рассказать  интересные легенды,  про ставшего столь популярным Святого Валентина.
 

  1. Существует легенда, что Валентин провёл венчание христианки и римского центуриона, оба были смертельно больны. Валентин нарушил указ Императора, считается что после этого венчания Валентина прозвали покровителем всех влюблённых.
  2. Ещё одна легенда рассказывает про ссорящуюся пару. После встречи Валентина с парой, над молодыми людьми стали парить голуби, что помогло забыть все разногласия.
  3. Другая легенда повествует о том, что у Валентина был сад с прекрасными розами, в котором всегда резвились дети, и когда они возвращались домой, то Валентин даровал им каждому по цветку.  Когда его арестовали, к нему прилетели 2 голубя, через которых он передал детям ключи от сада.
  4. Святой Валентин считается не только покровителем всех влюблённых, но и пчеловодства и эпилептиков.
  5. Череп Валентина хранится в Риме в церкви Девы Марии. Все его останки стали реликвиями и разошлись по всему миру.
  6. Существует мнение, что день всех влюблённых был придуман английским лириком Чосером, описавшем его в поэме «Птичий парламент».

 

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