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Эксперты: россияне охладели к Дню святого Валентина из-за отсутствия средств

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперты: россияне охладели к Дню святого Валентина из-за отсутствия средств
фото: pixabey

В России на 10% сократилось число жителей, которые празднуют День святого Валентина. Больше половины россиян (56%) вовсе не будут отмечать. Также на 8% стало меньше тех, кто способен потратить на подарки больше 3 тыс. рублей, пишут РИА «Новости».

Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что причины снижения интереса россиян к празднику все-таки есть, ведь он, действительно, не совсем наш: «Люди спорят, праздник это или не праздник. Может быть, в этом все дело. Потом, это не выходной день. Люди, которые участвовали в опросе, могли планировать какие-то дела. Или могут отмечать пятницу, не привязываясь к дате».

Также психолог подчеркнула, что сильно снизились (и продолжают снижаться) доходы россиян, поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят на 23 февраля и 8 марта.

 

СЕ

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