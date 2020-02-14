В погоне за «индивидуальностью»: Зачем девушки делают пластические операции

Тонкий и аккуратный нос, пухлые губы, ярко выраженные скулы, подтянутые ягодицы, пышный бюст – сегодня иметь такие внешние данные может каждая девушка. Современная пластическая хирургия позволяет подкорректировать любые кажущиеся человеку недостатки. Однако в результате хирургического вмешательства женщины становятся похожими друг на друга. Неужели такие стандарты красоты задает современная индустрия? Что подталкивает девушек ложиться под нож хирурга?
Когда появилась пластическая хирургия?
Пластическая хирургия – не новое явление в современной медицине. Первые операции проводились ещё до нашей эры. Уже в те времена люди заботились об эстетичной стороне внешности человека. В Древнем Египте врачи могли убирать «заячью губу». Для этого губу сшивали тонкими жилами животных, а после операции у пациента оставался небольшой шрам. Египтяне также проводили операции по устранению лопоухости. Исследователи однажды нашли мумию с пришитыми ушами. Процедура у пациента оказывается прошла неудачно: он получил воспаление и вскоре умер.
В восточных государствах врачи умело восстанавливали носы. Потребность в ринопластике возникла неслучайно: за воровство человеку отрезали эту часть лица. В Индии тоже была пластика. Чтобы исправить нос, местные врачи использовали кожу со щёк или лба. А в Иране в качестве анестезии перед процедурой использовали водку.
Пластическая хирургия активно развивалась после Первой мировой войны. Пациентами были участниками сражений. Солдаты получали множество ранений и ожогов. Кто-то возвращался с поля боя без носа, щек и глаз. Врачи помогали обрести новое лицо.
Пластическая хирургия сегодня
Сейчас пластическая хирургия продвинулась далеко вперёд. Можно кардинально изменить свою внешность и даже поменять пол. Более того, операции проводятся под наркозом, чего раньше врачи не могли себе позволить. Пациенту остается только подобрать грамотного врача.
Какие операции сейчас наиболее популярны?
- Ринопластика
- Коррекция губ
- Ментопластика (Коррекция подбородка)
- Маммопластика
- Блефаропластика (пластика век)
- Инъекции с применением ботокса
- Липосакция
- Подтяжка лица
- Глютеопластика (Увеличение ягодиц)
Зачем современные девушки делают пластику?
В основном идут к пластическому хирургу по одной причине – не нравится внешность. Телевидение, интернет, журналы, книги навязывают свои взгляды о том, как должна выглядеть девушка. Так, например, в книге Эллен Фейн и Шерри Шнайдер «Новые правила. Секреты успешных отношений для современных девушек» говорится, что женщины часто жалуются, что им никак не удается познакомиться с подходящим мужчиной. По словам авторов, корень проблемы заключается в форме носа. Если у девушки он «картошкой» или непропорционально широк или длинен, возможно, стоит задуматься о ринопластике. Ведь нос находится посередине лица и его трудно не заметить, пишут Эллен Фейн и Шерри Шнайдер.
Если брать соцсети, можно заметить, что большая часть девушек в Инстаграм выглядит одинаково. Они темноволосые, имеют пухлые губы, высокие скулы, тонкий нос. Именно такой «образ» набирает большое количество лайков. А чем больше лайков, тем выше популярность. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в аккаунт Ким Кардашьян.
Также есть мнение, что пластическая хирургия – это своего рода инвестиция в себя. Если есть возможность улучшить внешние данные, то почему бы и не подкорректировать свои недостатки. В конце концов, человека «встречают по одежке…».
Настоящие причины
Однако истинные причины походов к хирургу заключаются вовсе не в том, чтобы увеличить количество подписчиков. Психолог Ирина Юдаева объяснила «Аргументам недели», почему девушки решаются ложиться под нож хирурга. По словам эксперта, делают пластические операции из-за своих комплексов, которые чаще всего идут из детства. «Если родители «недолюбили» ребенка, это скажется потом на его самооценке. Каждому малышу хочется, чтобы его мама и папа больше проводили с ним времени или проявляли внимание особым способом. Есть дети, для которых важно, чтобы ими гордились и говорили об этом. Другим нужно, чтобы сказку на ночь лишний раз прочитали. Если родители в силу каких-либо обстоятельств не уделяют должного внимания, ребенок думает: «Меня не любят». Это не означает, что это действительно так. Просто взрослые проявляют любовь, как умеют», – поясняет эксперт. Она также добавила, что комплексы могут появиться и в отношениях, особенно в подростковом возрасте. «В этот период любая критика воспринимается близко к сердцу. Если значимый для девушки человек говорит ей, что она толстая, или сравнивает её с кем-то, она начинает в это верить и считать себя хуже других. В итоге комплексы остаются на долгие годы, а то и на всю жизнь, если с этим не работать. Потом, вступая в следующие отношения или будучи не в них, девушка любыми способами пытается исправить, как ей кажется, какие-то недостатки, – сказала психолог. – Есть ещё момент. Русские – народ, который не знает меры. Нам надо всего и побольше. Увы, это в нашем менталитете. Взять, например, процедуру по увеличению губ. Очень редко, когда девушки успокаиваются на том, что им вкололи немного гиалуроновой кислоты. Эффект гиалуронки, насколько помню, держится полгода-год в зависимости от препарата. А девушки всё равно идут к специалисту и подкалывают губы каждый месяц».
По словам эксперта, девушки не начинают любить себя по-настоящему даже после пластических операций. «Комплексы всё равно никуда не исчезли. После того, как девушка сделала губы, она начинает думать, что они недостаточно пухлые. Потом грудь не такая, да и похудеть надо на 2 кг. Вот худеет она и понимает, что ничего не изменилось. Все проблемы из головы. Надо сначала с ней разобраться. Человек, у которого нет психологических травм, не будет делать пластическую операцию без надобности. Даже губы подкалывать. Если есть врачебные показания, да. В таком случае есть повод пойти на консультацию к хирургу. Не потому, что нос широкий и хочется сделать его тоньше, а потому что есть реальные дефекты от рождения, которые могут сказаться в дальнейшем на здоровье», – пояснила Ирина Юдаева.
Пластический хирург, эксперт в области эстетической медицины Сергей Дерновой подтвердил «Аргументам недели», что основные причины обращения к пластическим хирургам действительно психологические: человек просто не принимает себя таким, какой он есть. Человек внушает себе, что окружающие тоже видят его недостатки и операция решит все проблемы. Но на деле это не так. «Пластический хирург тратит 70% своего времени на общение с пациентом и только 30% на лечение, – сказал Дерновой. – На приёмах мы досконально выясняем, что мешает пациенту быть счастливым. Конечно, если у женщины были трудные роды и разорваны мягкие ткани влагалища, есть проблемы с мочеиспусканием и половой жизнью, это реальная проблема, которую нужно решить оперативно. Сейчас есть методики, которые позволяют пластическим хирургам, гинекологам и урологам помогать таким пациенткам. Но если красивая девушка хочет увеличить грудь из-за нового парня, не проще ли просто поменять ухажёра? Ведь любое хирургическое вмешательство – это стресс для организма, оно должно быть обосновано».
Сергей Дерновой
Врач также добавил, что нередко приходиться отказывать клиентам в операции. «Есть эпатажные, часто молодые личности, желающие вживить себе имплантаты в виде рогов. Я не стал бы в этом участвовать, потому что вижу проблему как комплексную. Главный принцип – не навреди! Возможно, сейчас пациент не понимает, какой он ущерб может нанести себе, но потом, повзрослев, раскаивается. А вот другой случай: молодая мама после рождения и кормления двух-трёх детей хочет вернуть красивую форму груди. Или, допустим, у пациента искривлена носовая перегородка и ему трудно дышать. Тогда нет никаких вопросов. Перед пластическим хирургом стоит важная задача: вовремя распознать пациента, который хочет решить свои психологические проблемы за счёт изменения внешности. Для этого я пришедшему на приём задаю вопрос: «Зачем?» Если пациент обозначит, что именно ему не нравится в своей внешности и как это мешает ему жить, продолжать разговор можно. А если это будет что-то из серии: «быть мегакрутым», «устроить личную жизнь», «понравиться парню» или «походить на известную актрису» – отказ. Но и отказ должен быть грамотным, компетентным. Сейчас, благодаря технологиям дополненной реальности, на компьютере легко смоделировать результат и наглядно показать его человеку, как это будет после оперативного вмешательства», – сказал Дерновой.
«Вы знаете, за 30 лет своей практики я ещё не встречал людей, которые довольны своей внешностью на 100%», – написал в своём блоге в соцсетях пластический хирург Сергей Блохин. По словам доктора медицинских наук, с помощью пластики можно подкорректировать внешность, но важно помнить и о здоровье. «Я считаю, что самая лучшая пластическая операция – это не сделанная пластическая операция. Когда человек все-таки приходит к гармонии самостоятельно без помощи пластического хирурга», – сказал эксперт.
Прежде чем пойти к врачу и подкорректировать свои внешние данные, сначала нужно понять, действительно ли есть для этого серьезные причины. Возможно, в голове сложился стереотипный образ красоты, навязанный общественным мнением, или «всплыли» детские травмы. «Как врач я советую быть в гармонии с собой и окружающим миром. Прежде всего, нужно отпустить все обиды – они точат нас изнутри, перестать себя винить, находиться в противопоставлении с окружающими. Примите всё с благодарностью таким, как есть», – заключил Сергей Дерновой.