В погоне за «индивидуальностью»: Зачем девушки делают пластические операции

//Общество 13+

14 февраля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Пластика,pixabay.com

Тонкий и аккуратный нос, пухлые губы, ярко выраженные скулы, подтянутые ягодицы, пышный бюст – сегодня иметь такие внешние данные может каждая девушка. Современная пластическая хирургия позволяет подкорректировать любые кажущиеся человеку недостатки. Однако в результате хирургического вмешательства женщины становятся похожими друг на друга. Неужели такие стандарты красоты задает современная индустрия? Что подталкивает девушек ложиться под нож хирурга?

Когда появилась пластическая хирургия?

Пластическая хирургия – не новое явление в современной медицине. Первые операции проводились ещё до нашей эры. Уже в те времена люди заботились об эстетичной стороне внешности человека. В Древнем Египте врачи могли убирать «заячью губу». Для этого губу сшивали тонкими жилами животных, а после операции у пациента оставался небольшой шрам. Египтяне также проводили операции по устранению лопоухости. Исследователи однажды нашли мумию с пришитыми ушами. Процедура у пациента оказывается прошла неудачно: он получил воспаление и вскоре умер.



В восточных государствах врачи умело восстанавливали носы. Потребность в ринопластике возникла неслучайно: за воровство человеку отрезали эту часть лица. В Индии тоже была пластика. Чтобы исправить нос, местные врачи использовали кожу со щёк или лба. А в Иране в качестве анестезии перед процедурой использовали водку.

Пластическая хирургия активно развивалась после Первой мировой войны. Пациентами были участниками сражений. Солдаты получали множество ранений и ожогов. Кто-то возвращался с поля боя без носа, щек и глаз. Врачи помогали обрести новое лицо.



Пластическая хирургия сегодня

Сейчас пластическая хирургия продвинулась далеко вперёд. Можно кардинально изменить свою внешность и даже поменять пол. Более того, операции проводятся под наркозом, чего раньше врачи не могли себе позволить. Пациенту остается только подобрать грамотного врача.

Какие операции сейчас наиболее популярны?

Ринопластика

Коррекция губ

Ментопластика (Коррекция подбородка)

Маммопластика

Блефаропластика (пластика век)

Инъекции с применением ботокса

Липосакция

Подтяжка лица

Глютеопластика (Увеличение ягодиц)

Зачем современные девушки делают пластику?

В основном идут к пластическому хирургу по одной причине – не нравится внешность. Телевидение, интернет, журналы, книги навязывают свои взгляды о том, как должна выглядеть девушка. Так, например, в книге Эллен Фейн и Шерри Шнайдер «Новые правила. Секреты успешных отношений для современных девушек» говорится, что женщины часто жалуются, что им никак не удается познакомиться с подходящим мужчиной. По словам авторов, корень проблемы заключается в форме носа. Если у девушки он «картошкой» или непропорционально широк или длинен, возможно, стоит задуматься о ринопластике. Ведь нос находится посередине лица и его трудно не заметить, пишут Эллен Фейн и Шерри Шнайдер.

Если брать соцсети, можно заметить, что большая часть девушек в Инстаграм выглядит одинаково. Они темноволосые, имеют пухлые губы, высокие скулы, тонкий нос. Именно такой «образ» набирает большое количество лайков. А чем больше лайков, тем выше популярность. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в аккаунт Ким Кардашьян.

Также есть мнение, что пластическая хирургия – это своего рода инвестиция в себя. Если есть возможность улучшить внешние данные, то почему бы и не подкорректировать свои недостатки. В конце концов, человека «встречают по одежке…».

Настоящие причины

Однако истинные причины походов к хирургу заключаются вовсе не в том, чтобы увеличить количество подписчиков. Психолог Ирина Юдаева объяснила «Аргументам недели», почему девушки решаются ложиться под нож хирурга. По словам эксперта, делают пластические операции из-за своих комплексов, которые чаще всего идут из детства. «Если родители «недолюбили» ребенка, это скажется потом на его самооценке. Каждому малышу хочется, чтобы его мама и папа больше проводили с ним времени или проявляли внимание особым способом. Есть дети, для которых важно, чтобы ими гордились и говорили об этом. Другим нужно, чтобы сказку на ночь лишний раз прочитали. Если родители в силу каких-либо обстоятельств не уделяют должного внимания, ребенок думает: «Меня не любят». Это не означает, что это действительно так. Просто взрослые проявляют любовь, как умеют», – поясняет эксперт. Она также добавила, что комплексы могут появиться и в отношениях, особенно в подростковом возрасте. «В этот период любая критика воспринимается близко к сердцу. Если значимый для девушки человек говорит ей, что она толстая, или сравнивает её с кем-то, она начинает в это верить и считать себя хуже других. В итоге комплексы остаются на долгие годы, а то и на всю жизнь, если с этим не работать. Потом, вступая в следующие отношения или будучи не в них, девушка любыми способами пытается исправить, как ей кажется, какие-то недостатки, – сказала психолог. – Есть ещё момент. Русские – народ, который не знает меры. Нам надо всего и побольше. Увы, это в нашем менталитете. Взять, например, процедуру по увеличению губ. Очень редко, когда девушки успокаиваются на том, что им вкололи немного гиалуроновой кислоты. Эффект гиалуронки, насколько помню, держится полгода-год в зависимости от препарата. А девушки всё равно идут к специалисту и подкалывают губы каждый месяц».

По словам эксперта, девушки не начинают любить себя по-настоящему даже после пластических операций. «Комплексы всё равно никуда не исчезли. После того, как девушка сделала губы, она начинает думать, что они недостаточно пухлые. Потом грудь не такая, да и похудеть надо на 2 кг. Вот худеет она и понимает, что ничего не изменилось. Все проблемы из головы. Надо сначала с ней разобраться. Человек, у которого нет психологических травм, не будет делать пластическую операцию без надобности. Даже губы подкалывать. Если есть врачебные показания, да. В таком случае есть повод пойти на консультацию к хирургу. Не потому, что нос широкий и хочется сделать его тоньше, а потому что есть реальные дефекты от рождения, которые могут сказаться в дальнейшем на здоровье», – пояснила Ирина Юдаева.

Пластический хирург, эксперт в области эстетической медицины Сергей Дерновой подтвердил «Аргументам недели», что основные причины обращения к пластическим хирургам действительно психологические: человек просто не принимает себя таким, какой он есть. Человек внушает себе, что окружающие тоже видят его недостатки и операция решит все проблемы. Но на деле это не так. «Пластический хирург тратит 70% своего времени на общение с пациентом и только 30% на лечение, – сказал Дерновой. – На приёмах мы досконально выясняем, что мешает пациенту быть счастливым. Конечно, если у женщины были трудные роды и разорваны мягкие ткани влагалища, есть проблемы с мочеиспусканием и половой жизнью, это реальная проблема, которую нужно решить оперативно. Сейчас есть методики, которые позволяют пластическим хирургам, гинекологам и урологам помогать таким пациенткам. Но если красивая девушка хочет увеличить грудь из-за нового парня, не проще ли просто поменять ухажёра? Ведь любое хирургическое вмешательство – это стресс для организма, оно должно быть обосновано».

Сергей Дерновой

Врач также добавил, что нередко приходиться отказывать клиентам в операции. «Есть эпатажные, часто молодые личности, желающие вживить себе имплантаты в виде рогов. Я не стал бы в этом участвовать, потому что вижу проблему как комплексную. Главный принцип – не навреди! Возможно, сейчас пациент не понимает, какой он ущерб может нанести себе, но потом, повзрослев, раскаивается. А вот другой случай: молодая мама после рождения и кормления двух-трёх детей хочет вернуть красивую форму груди. Или, допустим, у пациента искривлена носовая перегородка и ему трудно дышать. Тогда нет никаких вопросов. Перед пластическим хирургом стоит важная задача: вовремя распознать пациента, который хочет решить свои психологические проблемы за счёт изменения внешности. Для этого я пришедшему на приём задаю вопрос: «Зачем?» Если пациент обозначит, что именно ему не нравится в своей внешности и как это мешает ему жить, продолжать разговор можно. А если это будет что-то из серии: «быть мегакрутым», «устроить личную жизнь», «понравиться парню» или «походить на известную актрису» – отказ. Но и отказ должен быть грамотным, компетентным. Сейчас, благодаря технологиям дополненной реальности, на компьютере легко смоделировать результат и наглядно показать его человеку, как это будет после оперативного вмешательства», – сказал Дерновой.

«Вы знаете, за 30 лет своей практики я ещё не встречал людей, которые довольны своей внешностью на 100%», – написал в своём блоге в соцсетях пластический хирург Сергей Блохин. По словам доктора медицинских наук, с помощью пластики можно подкорректировать внешность, но важно помнить и о здоровье. «Я считаю, что самая лучшая пластическая операция – это не сделанная пластическая операция. Когда человек все-таки приходит к гармонии самостоятельно без помощи пластического хирурга», – сказал эксперт.

Прежде чем пойти к врачу и подкорректировать свои внешние данные, сначала нужно понять, действительно ли есть для этого серьезные причины. Возможно, в голове сложился стереотипный образ красоты, навязанный общественным мнением, или «всплыли» детские травмы. «Как врач я советую быть в гармонии с собой и окружающим миром. Прежде всего, нужно отпустить все обиды – они точат нас изнутри, перестать себя винить, находиться в противопоставлении с окружающими. Примите всё с благодарностью таким, как есть», – заключил Сергей Дерновой.



