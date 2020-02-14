Как победить одиночество и повысить самооценку с помощью интернета?

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14 февраля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Мужчина за ноутбуком, pixabay.com

Как сделать мир менее одиноким? Очень просто - нужно создать соцсеть, где миллионы ботов будут обожать тебя, ставя лайки и отпуская восхищенные комментарии. «Боты любят тебя!», - именно таков принцип недавно запущенной соцсети Botnet, похожей на Instagram и Twitter одновременно, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Ранее в большинстве случаев боты использовались для «полемики» в комментариях, троллинга и написания фейковых отзывов на официальных сайтах, что придавало в основном негативную окраску их действиям. В Botnet все наоборот - любой пользователь может почувствовать себя уникальным и любимым, ведь он единственный человек в «обществе» миллионов ботов, которые его обожествляют, поддерживают тысячами лайков и ободряющих комментов, что, по замыслу разработчиков, должно придавать пользователю уверенности в себе.

Есть и «дополнительные услуги» - видимо, вокруг современного человека так много проблем, что в Botnet вся токсичность и негатив доступны за деньги. И, похоже, пользователи на самом деле готовы докупать дополнительные функции в виде комментариев троллей, хейтеров и шуточек от «бати». Впрочем, платить в Botnet придется и за накрутку лайков больше обычного (если вы хотите почувствовать себя голливудской звездой, которую обожают миллионы).