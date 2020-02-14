Правительство может по-новому оценивать эффективность губернаторов

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14 февраля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт правительства РФ

Федеральный центр может взять за основу оценки деятельности губернаторов новые параметры.

По некоторым данным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил в субъекты запрос на предоставление данных о трех налогово-бюджетных параметрах. Речь идет о росте зарплат, развитии бизнеса и увеличении налоговых поступлений в бюджет. Эти показатели могут лечь в основу новой системы оценки глав регионов, сообщают источники, ознакомившиеся с требованием.

Москва оценивает эффективность губернаторов по ключевым показателям эффективности. Это, в частности, уровень доверия президенту в регионе, индекс поддержки губернатора, результат кандидата от власти на выборах и ряд других.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что с 2020 года оценки будут связаны с социально-экономическим развитием, а с 2021 года – с наращиванием экономического потенциала.