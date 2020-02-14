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Поставки деталей к планшетам для переписи в РФ будут задержаны

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Поставки деталей к планшетам для переписи в РФ будут задержаны
pixabay.com

Поставщики планшетов для всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств. Причина этому - карантин на фабриках в китайской провинции Хубэй.

Известно, что поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тысяч гаджетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.

Индустрия производства радиоэлектронной продукции существенно зависит от ситуации с поставками комплектующих из Китая, это касается и российских, и международных производителей. В Минпромторге подчеркнули: рисков переноса переписи из-за этого нет, первая партия комплектующих уже поступила в РФ, устройства будут произведены и доставлены вовремя.

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ЕЧ

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