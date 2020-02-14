«Новатэк» в кустах

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14 февраля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, АГН Москва / globallookpress.com

- А фамилия Михельсон вам нравится? – неожиданно спросил великолепный Остап.

- Какой Михельсон? Сенатор?

- Нет. Член союза совторгслужащих.

- Я вас не пойму.

- Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой…

Примерно так бы описал классик итоги прошедшего вчера в Минэнерго РФ совещание по поводу инициативы технического комитета ОПЕК в рамках общего соглашения дополнительно сократить добычу нефти на 600 тыс. барр. в сутки до конца II квартала текущего года. Да, именно так он его и описал.

Совещание, как и полагается, открыл глава Минэнерго Александр Новак. Озвучил повестку и предложил высказаться присутствующим. А присутствовали на совещании представители всех крупнейших нефтяных компаний России. Вопрос серьезный, от его решения зависит поведение мирового рынка.

Первым высказался представитель Лукойла. Терять (вернее, наращивать) Лукойлу давно уже не чего. Добыча сокращается, инвестиции в Россию снижаются, все последние приобретения компании связаны с зарубежными активами. Поэтому позиция представителя Лукойла была заранее предопределена: позицию ОПЕК поддержать.

Следующим свое принципиальное мнение в отношении сделки ОПЕК+ заявил представитель «Сургутнефтегаза». Принципиально оно не отличалось от мнения представителя Лукойла. Может быть, потому что Сургутнефтегаз давно замкнулся в старых месторождениях, складывая всю свою прибыль в кубышку и никуда не инвестируя.

«Газпром нефть» проявила иезуитский подход. Как заявил зампредправления компании Вадим Яковлев, даже в случае, если будет решено сократить добычу, «Газпром нефть» сможет показать рост. Как сокращение может согласовываться с ростом, непонятно, но понять «Газпром нефть» можно. С одной стороны у компании подвисают новые проекты, а с другой ситуация у главного акционера («Газпром») настолько критическая, что средства лучше не в инвестиции направлять, а пустить на выплату дивидендов.

С резкой критикой сокращения добычи выступила только «Роснефть». Оно и понятно. У «Роснефти» огромные планы по освоению Арктического шельфа. Буквально на днях президент Путин лично одобрил запуск проекта «Восток ойл». Компания договаривается о расширении энергетического сотрудничества с Китаем, Индией и Японией, а ОПЕК им советует попридержать коней.

Но главным событием прошедшего в стенах Минэнерго совещания, стали, отнюдь, не выступления представителей нефтяных компаний России. Заявленные позиции были понятны заранее и никогда не скрывались. Главным событием стало выступление Председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона.

Не спрашивайте нас, каким образом глава крупнейшей газовой компании России оказался на совещании по вопросам сокращения нефтедобычи. Мы этого не знаем. Никто не смог нам ответить также на вопрос, зачем и кто его туда позвал. Хотя вопросы эти носят риторический характер, а риторические вопросы, как известно, ответов не требуют.

Совещание проводило Минэнерго, повестку и список приглашенных составляло тоже Минэнерго. А на вопрос, зачем его пригласили, ответил сам Михельсон в своем выступлении. Леонид Викторович сразу же признался, что отношения он не имеет ни к нефти, ни к соглашению в рамках ОПЕК+, заявив, что газовый конденсат вывели за пределы сделки (с его, кстати, лёгкой руки). После этого можно было выступление заканчивать, но глава «Новатэк» сделал здесь ход конем.

Закончил свое выступление Леонид Викторович фразой о том, что цена на газ во многом все еще определяется ценой на нефть, а следовательно сделку по дополнительному сокращению добычи нефти следует поддержать. Вот так, незамысловато, г-н Михельсон предложил г-ну Новаку решить проблемы «Новатэка» за чужой счет. И ведь решат. Иначе появление Лонида Викторовича на чухом совещании с чужой проблематикой объяснить невозможно.

Что тут можно добавить, мы даже не знаем. Но классик по этому поводу сказал бы все участникам совещания следующее:

- Вам еще повезло, а то бы вам вдруг пришлось бы иметь дело с каким-нибудь Папа-Христозопуло или Зловуновым…