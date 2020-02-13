Раздельные спальни для супругов: плюсы подобного решения

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13 февраля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Общее спальное место для супругов считается неотъемлемой частью семейной жизни. Однако специалисты уверяют, что раздельные кровати могут оказаться весьма полезными для брака.

В качестве подтверждения пользы раздельных спален эксперты приводят несколько доводов. Во-первых, у каждого есть свои привычки перед сном. Один любит полежать перед сном с книгой в руках, а второй засыпает лишь под монотонное бормотание с телеэкрана. Если супруги спят отдельно, то не приходится жертвовать своими интересами ради комфорта второй половинки. Также собственная комната позволяет провести несколько часов наедине с собой и отдохнуть от дневных хлопот. Избавляет такой вариант ночевок и от храпа соседа по кровати, и от возможности проснуться посреди ночи без одеяла или от случайного удара ногой.

«Пары, находящиеся на расстоянии, снова испытывают жажду друг к другу. Отдельная кровать, вопреки всем предрассудкам, вызывает больше огня. Проводить время вместе в постели становится чем-то особенным», - заверяют специалисты.