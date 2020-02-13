Регина Збарская: Личная трагедия «красной королевы»

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13 февраля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Модель на подиуме, Roman Denisov / globallookpress.com

Ее любили мужчины и ненавидели многие женщины, она была знаменита и очень красива. Ее называли «русская Софи Лорен» и «тело государственной важности». У нее была слава и деньги, но, к сожалению, это не обеспечило ей счастливой жизни. Регина Збарская. Советская манекенщица, перед которой преклонялся сам Пьер Карден.

Царица Регина

27 сентября 1935 года в семье офицера Николая Колесникова родилась дочь. Отец решил, что его крошку нужно непременно назвать Региной, что в переводе с латинского означает «царица». Конечно, до царствования на советских подиумах маленькой Регине было еще далеко, но среди своих сверстников она несомненно выделялась. Девочка была очень артистична и умна. Она уже с детства понимала, что ее будущее зависит только от нее.

После окончания войны семья Колесниковых обосновалась в милом городке – Вологде. Получив аттестат, девушка поехала покорять Москву. Выбор юной особы пал на экономический факультет ВГИКА, хотя задушевной мечтой Регины была кинокарьера. Но она понимала, что поступить на актерский факультет без подготовки было практически нереально. А «зацепиться» в столице провинциалке очень, очень хотелось. Зато на экономический факультет хорошистка, спортсменка и просто умница попала без особого труда.

Именно в студенческие годы Регина поняла, что молодость и внешние данные – билет в блестящее будущее. Девушка была частой гостьей на богемных вечеринках, где собирались артисты, режиссеры, художники. При этом Регина была не просто хорошенькой девочкой – она умела поддержать разговор, владела двумя языками и обладала прекрасными манерами.

Институт был окончен. Диплом лежал «в кармане», но Регине совершенно не желала трудиться в душных бухгалтерских кабинетах. Она с маниакальным упорством штурмовала съемочные павильоны «Мосфильма». Но режиссеры не спешили делать ей заманчивые предложения. Но девушка не сдавалась и однажды, на одной из вечеринок, ее «европейскую внешность» заметила художница и модельер Вера Аралова. Она пригласила Регину на работу в Общесоюзный Дом Моделей на Кузнецком мосту.

Постыдная профессия

В советское время профессия «модель» не считалась престижной и оплачивалась ничтожно. Более того, девушек называли «демонстраторами одежды». А за глаза профессию манекенщицы именовали…постыдной, доступной. Так думало большинство людей, но только не Регина! Она наслаждалась подиумом и вниманием… В Доме Моделей Регина Колесникова моментально стала манекенщицей номер 1! И несмотря на статус новичка, сразу же стала выезжать за границу. Западные модельеры восхищались не только ее грацией и статью, но и ее легкостью в общении. Но мало кто знает, что кроме броской внешности у Регины были…кривые ноги! Именно! У самой красивой девушки СССР были непозволительно кривые ноги!

Вячеслав Зайцев, модельер: «Какая хорошая девка была! Потрясающая манекенщица! Просто звезда! Рядом с ней никто не стоял! Частенько я к ней домой заходил, чтобы…поесть! Я молодой был и всегда голодный, а Регинка меня подкармливала. Помню, как в 1965 году к нам приехала группа модельеров из Парижа, и я ее пригласил на ужин с нами в ресторан «Арагви». Она же хорошо говорила на языке Мольера. Мы сидели за столом с Пьер Карденом, с Диором, с Ги Лярошем. И была еще великолепная Софи Лорен. Так Софи пришла в восторг от Регинки. А Карден, помню, все пытался угостить ее шампанским. Регина очень стеснялась, но потом ничего, ничего…Мило пообщалась с Карденом. Он был просто ее очарован! У нее могла бы сложиться прекрасная карьера в Париже, но…увы… Я не знаю почему, но она отвергла предложение Кардена о работе! Зря, зря…Может и жила бы до сих пор!»

Шпионка КГБ

Эффектная внешность, доступ в интеллектуальные круги, свободное владение двумя иностранными языками (английским и французским) – все это делало Регину идеальной кандидатурой на роль… шпионки. Ходят слухи, что после очередного возвращения из Парижа ей дали понять, что если она и дальше планирует выезжать за границу и вести привычной образ жизни, то придется «потрудиться» на благо Родины. Что именно входило в ее обязанности, доподлинно неизвестно, но с тех пор манекенщица неизменно присутствовала на всех встречах иностранных гостей, приезжавших в столицу, ходила с ними в театры и рестораны.

Вячеслав Зайцев, модельер: «Шпионка… Ничего об этом не знаю! Думаю, что она не была способна на такое! У нее сложная судьба и страшная. Она блестяще ходила! Красота необыкновенная! Она была лучшей моей моделью, все американские коллекции на нее делал. Девочки многие просто пустышки были, а Регинка – большая умница! Но судьба несправедливо с ней поступила: мужики подлецы попадались…. Изменяли ей, не ценили ее…Ну как тут выдержишь? Она же хотела обычного бабского счастья! Хотела детей! А ничего этого не было…Да, да…И она сломалась…Несколько раз пыталась уйти из жизни…Травилась… А все из-за любви и одиночества!»

Ошибка в жизни. Лев Збарский

Великий Фредерико Феллини восхищался породистой красотой Регины, Пьер Карден дарил ей лучшие свои платья, Ив Монтан посвящал ей песни. Ходили слухи, что сам Фидель Кастро являлся большим поклонником манекенщицы, но ни он, ни другие знаменитые мужчины не смогли покорить сердце девушки, как это сделал художник Лев Збарский.

Регина, как и любая другая девушка, хотела удачно выйти замуж. Конечно, с ее внешними данными, найти идеальную пару не составляло особого труда. В 1960 году в жизнь королевы Регины вошел настоящий король – Лев Збарский. Именно под его фамилией Регину узнали во всем мире.

Новоиспеченный муж был настоящим плейбоем. Он пользовался необычайным успехом у женщин, однако Регине удалось на какое-то время усмирить супруга. В течении семи лет чета Збарских была одной из самых красивых пар московского бомонда. Однако за нарядным фасадом скрывались непростые отношения.

В 32 года Регина, наконец, забеременела. Мечтавшая о сыне, таком же талантливом, как папа, или дочке, столь же красивой, как мама, Регина в красках представляла себе их будущую счастливую жизнь втроем. Но эти мечтам не суждено было сбыться: художник видел лишь в своей жене музу, но никак не женщину, стирающую пеленки. Сказав твердое «нет!», он вынудил ее сделать аборт! Это решение далось Регине непросто. И дабы хоть немного успокоить нервную систему, она начала принимать сильные антидепрессанты, совершенно не подозревая, что судьба в лице любимого супруга уже готова дать ей очередную пощечину – Лев Збарский ушел от красавицы – жены к актрисе Людмиле Максаковой. Новость о том, что в новой семье у Льва появится сын Максим, которого художник так и не позволил завести Регине, окончательно растоптала ее. И тогда она, в первый раз, попала в психиатрическую лечебницу, куда еще не раз будет возвращаться в течении своей недолгой жизни.

Вячеслав Зайцев: « Когда Регина первый раз вышла из больницы, то сразу пришла ко мне. Конечно, я ее принял. Она была слегка полновата: сказались эти лекарства, которые ей давали в психушке…Но она стала работать у меня моделью. Все налаживалось, но…появился этот подлец …югославский журналист… Имя такое…Костья… Жгучий брюнет окрутил Регину и пообещал жениться. Помню, как она мне говорила, что встретила хорошего человека и собирается с ним в Белград! Вот и нехороший человек оказался! А Регинка расслабилась и, видимо, много рассказала лишнего…Она же в компаниях с разными людьми общалась! А этот Костья слушал и записывал за ней. А потом и вышла книга «Сто ночей с Региной Збарской». Ну как могла она такое выдержать? И вновь попала в психушку! Вышла и устроилась…уборщицей. Я тогда ей говорил: «зачем ты так с собой поступаешь? Зачем себя унижаешь?» Но она и слушать не хотела! Все винила себя! Да просто винила себя во всех неудачах! От этой вины и одиночества ушла…»

Сто ночей с Региной Збарской

В любой истории, где присутствует красивая и успешная девушка, всегда найдется место грязи. В середине 70-х Регина Збарская, после предательства мужа, познакомилась с югославским журналистом. Молодой и горячий Костья моментально вскружил голову манекенщице. Несколько месяцев бурного романа стали поводом для книги «Сто ночей с Региной Збарской». Но данное «произведение» было не о романтических чувствах…Издание содержало признание Регины о ее доносах на других людей, откровенные фотографии и самые интимные подробности из жизни «русской Софи Лорен».

Подло, мерзко, унизительно! Такого удара Регина не смогла пережить…Сильнейший стресс довел ее до попытки суицида и, как следствие, госпитализация в психиатрическую больницу.

Ксения Лукьянчикова, актриса, исполнившая роль Регины Збарской в сериале «Красная королева»: « Меня отобрали из 100 претенденток на роль Регины. Мне и раньше говорили, что я на нее очень похожа. Честно, то до съемок я о ней мало знала…Чтобы понять каким человеком она была, нужно прочитать много книг. А книг практически и не было. Когда меня утвердили на роль, то я училась еще в театральном институте и поднимать архивы о Регине у меня совершенно не было времени. Но внешний образ сложился благодаря съемочной группе. А характер героини – мое интуитивное представление…Конечно, мне рассказывали о ней те, кто был с ней знаком…Думаю, что это была сильная, красивая женщина…Да, она сломалась…Я не хочу осуждать свою героиню…Я чувствую ее боль, одиночество…Но я ни в коем случае не претендую на то, что Регина Збарская была именно таким человеком…»

Смерть. Большая загадка «красной королевы»

27 октября 1987 года наряд столичной милиции был срочно вызван в один из элитных домов вблизи «Аэропорта», чтобы зафиксировать смерть хозяйки одной из квартир. По всем внешним данным выходило то, что симпатичная шатенка средних лет в дорогом пеньюаре свела счеты с жизнью, наглотавшись снотворного. Но не успели милиционеры приступить к составлению протокола, как в квартире появились незваные гости. Трое мужчин с удостоверениями КГБ, которые со словами: « Это наше дело! Мы его забираем!» сразу же приказали милиции убираться. Ходят слухи, что гэбисты очень торопились…Они искали…дневник Регины Збарской! Через десять минут интенсивных поисков дневник, толстая студенческая тетрадь в черном переплете, была найдена. И, с чувством выполненного долга, сотрудники КГБ смогли покинуть квартиру, не забыв на прощания предупредить соседей самоубийцы, чтобы те никому и ничего не рассказывали. И хотя начиналась уже гласность, но о смерти Регины Збарской не рассказывало ни одно отечественное издание. И только через два дня закордонный «Голос Америки» сообщил, что в 52 года покончила с жизнью некогда знаменитая манекенщица, визитная карточка СССР и тайный агент КГБ – Регина Збарская.

Хоронили «красную королеву» совсем не по – королевски. Ни коллеги по Дому Моделей, ни подруги, ни прежние воздыхатели не пришли проводить Регину Збарскую в последний путь. Тело ее кремировали, а место захоронения так и осталось неизвестным.

Вячеслав Зайцев, модельер: «Я не был на ее похоронах…Узнал, что Регина умерла гораздо позже. Да и точная дата смерти ее не известна. Одни говорят, что в октябре, а другие…в ноябре. Да и кто теперь скажет? Может снотворным отравилась…может вены себе вскрыла…Но говорят, что дома умерла. Ее смерть – большая загадка! Такая судьба! И если честно, то и о рождении Регины мало что известно. Она всегда говорила разное… То она потомок черногорского короля Николы Негоша, то дочь разведчика и учительницы русского языка…К то теперь правду узнает? Человека нет уже….»

Послесловие. Сериал «Красная королева»

Создатели сериала «Красная Королева» старались придерживаться исторической линии, но, поскольку фильм художественный, а не документальный, история о жизни первых советских манекенщицах…несколько приукрашена. Прототипом главной героини стала манекенщица Регина Збарская. В сериале ее зовут Регина Барская.

Алена Семенова, режиссер сериала: «Любая историческая картина требует детального изучения. Мы просмотрели кучу материалов о Регине Збарской, общались с очевидцами того времени, с бывшими моделями. Было очень сложно подобрать лица тех манекенщиц…Стандарты красоты были другие. Съемки сериала шли более восьми месяцев. Конечно, было сложно. На роль Регины претендовали более ста актрис. Но выбор пал на студентку Ксению Лукьянчикову. Да, я рисковала…У Ксении мало опыта…Я чувствовала, что попала в точку…и не только внешним сходством…Ксения талантлива и большая трудяга. Картина получилась! И это самое главное!»

Интересные факты

Всего на протяжении съемок у главной героини было 160 переодеваний, у каждой из ее «коллег» - около 30-ти. Но важно даже не количество костюмов, а палитра ассортимента. Из-за того, что слоев одежды много, девушки постоянно переодеваются в кадре, шилось практически все, вплоть от белья до корсетов. Актрисы после съемок хотели выкупить свои костюмы.

Самым дорогим платьем стал свадебный наряд Августы 1905 года, которое, по легенде, шила сама Надежда Ламанова – мастерица, одевавшая царскую семью. Главная героиня Ксения – Регина предстает перед зрителем в платье 19 века.

Из-за жары на съемочной площадке главной героине стало плохо…. Ксения Лукьянчикова, актриса: «Были и проблемы на съемках. Снимали сцену в автомобиле. На улице было очень жарко, а я в парике и корсете. Мы с Артемом Ткаченко, который сыграл моего мужа, в машине …Он понимает, что мне становится плохо и говорит: «Ксюша, выходи на воздух!». Я выхожу и падаю в обморок! Меня подхватывает оператор…Если бы он этого не сделал, то я бы точно разбила себе голову…Не могу сказать, что съемки легко проходили…»

Модельер Вячеслав Зайцев раскритиковал сериал «Красная Королева». Он считает, что не все факты соответствуют реальности.