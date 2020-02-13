Курагинские предприниматели получили новые знания

//Общество

13 февраля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В непринуждённой обстановке в молодёжном центре «Патриот» посёлка Курагино прошла бизнес-школа Союза «Центрально-Сибирская ТПП». Организованы бизнес-консультации членом Правления Союза «ЦС ТПП» Андреем Думанский.

Одним из главных и содержательных рассказов было выступление эксперта Союза «ЦС ТПП», финансового консультанта Татьяны Михиенко. Лектор подробно раскрыла тему «Самозанятость» и остановилась подробно на возможностях применения новшеств из Федерального закона РФ.

О дополнительных возможностях по ведению малого и микробизнеса говорила визажист, эксперт по красоте Союза «ЦС ТПП» Раиса Юргельян. Личные консультации завершились приглашением участниц встречи в поселковый салон красоты.

Финансовый консультант и эксперт Союза «ЦС ТПП» Анжелика Ёлшина наиболее подробно остановилась на теме «Будущая пенсия предпринимателей». Множество вопросов, ответов, советов, тёплый психологический климат – вот главный итог встречи с сибирскими предпринимателями.