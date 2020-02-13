Три направления нацпроекта «Экология»

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13 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под руководством Андрея Булдина состоялось расширенное заседание рабочей группы комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма, на котором была обсуждена реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Экология».

В мероприятии приняли участие представители краевых министерств природных ресурсов, ТЭК и ЖКХ, курортов и туризма, департамента инвестиций, члены экспертно-консультативного совета при комитете, молодые депутаты. Секретарь комитета ЗСК Андрей Булдин сказал о том, что в 2018 году Президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором определил 12 приоритетных для страны проектов, в их числе и нацпроект «Экология». В его состав входит 11 федеральных подпроектов. В Краснодарском крае на исполнение указа главы государства в ближайшие пять лет планируется привлечь значительные средства. В рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году в регионе приступили к реализации трех региональных проектов: «Чистая вода», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края (ТКО)» и «Сохранение лесов». Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Зименко, говоря о ходе реализации проекта «Обращение с ТКО», отметил, что в крае региональный проект содержит мероприятия по строительству 56 объектов по обращению с отходами. Стоимость этих работ составляет более 8 млрд рублей. 96 процентов средств на реализацию мероприятий планировалось получить из средств федерального бюджета. Однако в конце декабря прошлого года федеральным законом была изменены условия предоставления федеральной поддержки: теперь обеспечение строительства отходоперерабатывающей инфраструктуры будет производиться путем стимулирования инвестиционных проектов частных инвесторов. Что касается проекта «Чистая вода», то его цель – обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В соответствии с ним в крае запланировано строительство 17 объектов в 14 муниципалитетах. Замминистра природных ресурсов региона Александр Каинов рассказал о реализации проекта «Сохранение лесов». Так, в 2019 году на эти цели было израсходовано более 102 млн рублей. На них закуплено 38 единиц лесопожарной техники и оборудования, площадь лесовосстановления составила 50 га. На этот год запланировано приобретение 27 единиц техники и лесовосстановительные работы на площади 100 га. О перспективах реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» в части развития экологического туризма рассказал замминистра курортов Святослав Удинцев. В крае — три особо охраняемых природных территории федерального значения (заповедник «Утриш», Сочинский национальный парк, Кавказский государственный природный биосферный заповедник), где разработаны и предлагаются для туристов (экскурсантов) 13 туристских и около 20 экскурсионных маршрутов. Для организации аналогичных маршрутов на землях лесного фонда и ООПТ регионального значения, находящихся в ведении Краснодарского края, необходимо проведение работ по благоустройству и маркировке маршрутов, оборудованию туристских стоянок, биваков, приютов, объектов турпоказа, смотровых площадок. — Наша основная задача, увеличить участие края в подпроектах национального проекта «Экология». У нас есть для этого возможности, – подчеркнул Андрей Булдин в завершение мероприятия.