«Ярпатентъ» провел в Красноярском театре кукол 43-ю Торжественную церемонию вручения документов

3 февраля компания «Ярпатентъ» провела в Красноярском театре кукол 43-ю Торжественную церемонию вручения документов.
Грядущий День святого Валентина стал тематикой церемонии вручения: гости фотографировались в стилизованной к празднику фотозоне, получали валентинки, шарики в виде сердец и приятные подарки, соревновались в громкости аплодисментов друг другу и угощались вкуснейшим фуршетом.
Зажигательное выступление шоу барабанщиков «Zanozzza» зарядило гостей позитивной энергетикой и хорошим настроением на целый вечер. Было очень приятно видеть улыбки наших гостей и слышать теплые отзывы клиентов!
Счастливыми обладателями зарегистрированных товарных знаков и патентов стали:
«Красноярский театр кукол» – товарный знак «SIBERIA TERRA MAGICA»
ООО «Плюс» – товарный знак «ЗАЙМ ПЛЮС ЛОМБАРД»
ИП Алексеев Юрий Александрович – товарный знак «Genesium»
ИП Карюк Сергей Александрович – товарный знак «Комбикорма, г. Красноярск»
ООО Центр профессионального развития «Партнёр» – товарный знак «ЦПР Партнёр»
ИП Скотченко Василий Геннадьевич – товарный знак «24KOLESA.RU»
ИП Сидоров Денис Викторович – товарный знак «ZANOZZZA»
ООО «Медовая компания» – товарный знак «HONEY COMPANY»
ООО «МирЭс» – товарный знак «MIRES»
ИП Завьялова Дарья Алексеевна – товарный знак «matrёshkanailclub»
КПСПК «Святобр» – патент на изобретение «Способ приготовления питьевой воды «Бобровый лог»
ООО «Красноярские лодки» – товарный знак «SibRiver»
ООО «АМАЙ» – товарный знак «Tonus Room»
ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» – товарный знак «RED»
ООО «Сантем» – товарный знак «САНТЕМ»
ИП Озеров Иван Иванович – товарный знак «КТМ»
ООО «АйВеК плюс» – товарный знак «Сибаргумент»
Ещё раз поздравляем правообладателей с регистрацией интеллектуальной собственности!
Мы благодарим наших партнёров, которые помогли нам организовать эту встречу:
КГАУК «Красноярский театр кукол»;
«Медовую компанию» – Дары Сибири
Ниндзя Пиццу
Компанию Pro brunch
Компанию по производству бутилированной воды ARTWTR
Компанию «Шаррах»
Шоу Барабанщиков «ZANOZZZA»
Типографию «Поликом»
Туристическое агентство «Юла тур»
Социально-аналитическую газету «Аргументы недели. Енисей»
Компанию «БумБукет»
Декоратора и флориста Викторию Богомолову
Ведущую Алису Кирко