«Ярпатентъ» провел в Красноярском театре кукол 43-ю Торжественную церемонию вручения документов

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13 февраля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

3 февраля компания «Ярпатентъ» провела в Красноярском театре кукол 43-ю Торжественную церемонию вручения документов.

Грядущий День святого Валентина стал тематикой церемонии вручения: гости фотографировались в стилизованной к празднику фотозоне, получали валентинки, шарики в виде сердец и приятные подарки, соревновались в громкости аплодисментов друг другу и угощались вкуснейшим фуршетом.

Зажигательное выступление шоу барабанщиков «Zanozzza» зарядило гостей позитивной энергетикой и хорошим настроением на целый вечер. Было очень приятно видеть улыбки наших гостей и слышать теплые отзывы клиентов!

Счастливыми обладателями зарегистрированных товарных знаков и патентов стали:

«Красноярский театр кукол» – товарный знак «SIBERIA TERRA MAGICA»

ООО «Плюс» – товарный знак «ЗАЙМ ПЛЮС ЛОМБАРД»

ИП Алексеев Юрий Александрович – товарный знак «Genesium»

ИП Карюк Сергей Александрович – товарный знак «Комбикорма, г. Красноярск»

ООО Центр профессионального развития «Партнёр» – товарный знак «ЦПР Партнёр»

ИП Скотченко Василий Геннадьевич – товарный знак «24KOLESA.RU»

ИП Сидоров Денис Викторович – товарный знак «ZANOZZZA»

ООО «Медовая компания» – товарный знак «HONEY COMPANY»

ООО «МирЭс» – товарный знак «MIRES»

ИП Завьялова Дарья Алексеевна – товарный знак «matrёshkanailclub»

КПСПК «Святобр» – патент на изобретение «Способ приготовления питьевой воды «Бобровый лог»

ООО «Красноярские лодки» – товарный знак «SibRiver»

ООО «АМАЙ» – товарный знак «Tonus Room»

ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» – товарный знак «RED»

ООО «Сантем» – товарный знак «САНТЕМ»

ИП Озеров Иван Иванович – товарный знак «КТМ»

ООО «АйВеК плюс» – товарный знак «Сибаргумент»

Ещё раз поздравляем правообладателей с регистрацией интеллектуальной собственности!

Мы благодарим наших партнёров, которые помогли нам организовать эту встречу:

КГАУК «Красноярский театр кукол»;

«Медовую компанию» – Дары Сибири

Ниндзя Пиццу

Компанию Pro brunch

Компанию по производству бутилированной воды ARTWTR

Компанию «Шаррах»

Шоу Барабанщиков «ZANOZZZA»

Типографию «Поликом»

Туристическое агентство «Юла тур»

Социально-аналитическую газету «Аргументы недели. Енисей»

Компанию «БумБукет»

Декоратора и флориста Викторию Богомолову

Ведущую Алису Кирко