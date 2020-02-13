Защита прав и поддержка предпринимательства

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13 февраля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

4 февраля состоялось первое в 2020 году заседание Комитета по защите прав и поддержке предпринимательства при «Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палате». Был утверждён состав комитета и план работы на первое полугодие.

Председатель комитета Станислав Савчук совместно с членами комитета обсудили вопросы, связанные с оптимизацией имущественных платежей для субъектов МСП, участие в подготовке Постановления по размещению временных сооружений на территории г. Красноярска, оказание поддержки сельхозпроизводителям в получении грантов и субсидий и т.д.

Также в планах комитета на первое полугодие намечено проведение аналитической работы по подготовке законопроекта Красноярского края «О снижении дифференцированных ставок при упрощённой системе налогообложения». Данный закон позволит значительно снизить налоговую нагрузку на малые предприятия.

В случае возникающих вопросов и предложений по работе Комитета по защите прав и поддержке предпринимательства просим обращаться по телефону+7(391)-2681585 или эл. почте: cstpp@mail.ru.