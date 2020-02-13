О переработке древесных отходов

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13 февраля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

5 февраля Союзом «Центрально-Сибирская ТПП» под руководством Директора Департамента внешнеэкономической деятельности и делового сотрудничества состоялся выезд в Енисейский район – в город Лесосибирск – по вопросу организации производства переработки древесных отходов.

В ходе посещения площадок выявлена наиболее приемлемая – в соответствии с техническим заданием итальянской компании-инвестора Nazzareno Costruzzioni SrL.

Площадка предназначена для утилизации древесных отходов, что вполне устраивает по логистической схеме доставки сырья и местонахождению в черте города на территории 4,0 га. Есть электроподстанция мощностью 400 кВт, необходимые подъездные пути, в том числе железнодорожные. Предыдущий расчёт 2019 года показал, что завоз отходов составит 1,0 млн тонн опилок и щепы с возможностью увеличения объёма сырья.

По итогам обследования была проведена встреча с Главой Администрации г. Лесосибирска Андреем Владимировичем Хохряковым, на которой было достигнуто полное взаимопонимание по основным показателям успешности проекта.

Помимо рассмотренных выше задач, от главы города поступило предложение рассмотреть возможность переработки «горбыля» – при исполнении данного предложения переработчику будут предоставлены максимальные преференции от Администрации Лесосибирска.

По всем интересующим вопросам обращаться в Департамент делового сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Союза «ЦС ТПП» по тел. +7 (391) 219-14-73, 212-10-44.