Почему в России жизнь ВИЧ-инфицированных похожа на ад

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13 февраля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Сегодня в России насчитывается более миллиона людей, заражённых ВИЧ-инфекцией. Носителям вируса иммунодефицита жить в России непросто. Они подвергаются дискриминации в больницах, детских лагерях, на работе и даже в церкви. Некоторые люди до сих пор не понимают, как именно передаётся инфекция, и боятся заразиться при разговоре, рукопожатии или при пользовании общим санузлом с ВИЧ-инфицированным.

"Все меры обычной дезинфекции, которые стоматолог принимает после каждого больного, эффективны для обеззараживания инструментов после лечения ВИЧ-положительного человека. Единственная опасность для врача — уколоть, например, палец во время лечения такого больного. Риск заражения в таком случае составляет 0,3%. Но если обработать травмированную область йодом, вероятность становится почти нулевой", - подчеркнул эксперт по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.