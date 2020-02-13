Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Руководитель онкоцентра, в котором от рака лечат детей, поделилась о ситуации с лекарствами

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель онкоцентра, в котором от рака лечат детей, поделилась о ситуации с лекарствами
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова рассказала о ситуации с лекарствами для лечения детей, у которых диагностирован рак.

По словам Новичковой, онкологическим больным крайне необходимы лекарства. Сейчас с лекарственными препаратами ситуация не очень хорошая.  Доктор сообщила  о снижение уровня выживаемости пациентов с острым лимфобластным лейкозом из-за импортозамещения. Медики пытаются решить эту проблему. Сейчас практически решен вопрос о вводе такого препарата как ПЭГ-аспарагиназа, который крайне необходим для лечения пациентов с острым лейкозом.

По данным Новичковой, в 2017 году, выживаемость была 87%, и она снизилась за два года.

Как отметила профессор, врачи предупреждали, что могут возникнуть  проблемы  с лекарствами, но в приоритете было импортозамещение. "Ситуация могла бы быть лучше, если бы решение о переходе было более взвешенным", - говорит Новичкова.
По ее оценке, среди российских дженериков есть хорошие. "Но есть действительно ощущение, что некоторые российские препараты некоторых производителей гораздо хуже", - отметила врач.

Врачи и дети надеются на доставку импортных лекарств, которые не производятся в России, но важны для лечения. "Закупки лекарств в случае выявления частых осложнений в результате приема препарата будут производиться не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию", - пояснила Новичкова.

 

ИЧ

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…