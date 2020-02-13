Руководитель онкоцентра, в котором от рака лечат детей, поделилась о ситуации с лекарствами

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13 февраля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова рассказала о ситуации с лекарствами для лечения детей, у которых диагностирован рак.

По словам Новичковой, онкологическим больным крайне необходимы лекарства. Сейчас с лекарственными препаратами ситуация не очень хорошая. Доктор сообщила о снижение уровня выживаемости пациентов с острым лимфобластным лейкозом из-за импортозамещения. Медики пытаются решить эту проблему. Сейчас практически решен вопрос о вводе такого препарата как ПЭГ-аспарагиназа, который крайне необходим для лечения пациентов с острым лейкозом.

По данным Новичковой, в 2017 году, выживаемость была 87%, и она снизилась за два года.

Как отметила профессор, врачи предупреждали, что могут возникнуть проблемы с лекарствами, но в приоритете было импортозамещение. "Ситуация могла бы быть лучше, если бы решение о переходе было более взвешенным", - говорит Новичкова.

По ее оценке, среди российских дженериков есть хорошие. "Но есть действительно ощущение, что некоторые российские препараты некоторых производителей гораздо хуже", - отметила врач.

Врачи и дети надеются на доставку импортных лекарств, которые не производятся в России, но важны для лечения. "Закупки лекарств в случае выявления частых осложнений в результате приема препарата будут производиться не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию", - пояснила Новичкова.