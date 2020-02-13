Уборщица получила срок за совращение омских школьников

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13 февраля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Уборщица в Омске пригласила к себе домой и совратила двух несовершеннолетних воспитанников школы-интерната.

Инцидент был зафиксирован зимой минувшего года. Уборщица занималась любовными утехами с несовершеннолетними школьниками у себя на квартире, куда предварительно пригласила парней. Они поделились эмоциями от произошедшего с одноклассниками, попросив держать их историю в тайне. Вскоре о ситуации узнали воспитатели. Они обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Женщина настаивала на том, что интимные отношения со школьниками у нее происходили по обоюдному согласию сторон. В итоге она все-таки понесла наказание за случившееся, получив шесть лет условно.