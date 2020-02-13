Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Уборщица получила срок за совращение омских школьников

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Уборщица получила срок за совращение омских школьников
фото: pixabey

Уборщица в Омске пригласила к себе домой и совратила двух несовершеннолетних воспитанников школы-интерната.

Инцидент был зафиксирован зимой минувшего года. Уборщица занималась любовными утехами с несовершеннолетними школьниками у себя на квартире, куда предварительно пригласила парней. Они поделились эмоциями от произошедшего с одноклассниками, попросив держать их историю в тайне. Вскоре о ситуации узнали воспитатели. Они обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Женщина настаивала на том, что интимные отношения со школьниками у нее происходили по обоюдному согласию сторон. В итоге она все-таки понесла наказание за случившееся, получив шесть лет условно.

 

 

 

СЕ

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…