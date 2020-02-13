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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Двухлетний ребёнок умер в Красноярске, потому что врачи не дали ему лекарство

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Двухлетний ребёнок умер в Красноярске, потому что врачи не дали ему лекарство

В конце января в Красноярской краевой детской больнице скончался Захар Рукосуев. Ребёнку было всего два года. Он умер от остановки сердца из-за редкого заболевания – мышечной атрофии.

Захару требовалось лекарство. Врачи могли его предоставить, но необходимо было собрать множество документов и пройти дополнительные обследования в других медучреждениях в федеральном центре. Госпитализация была назначена на июнь месяц.

Родители пытались доказать, что ребёнку будет тяжело пережить зиму, так как в данный период множество инфекционных заболеваний, а иммунитет у него очень слабый. Но врачи больницы засомневались в своей квалификации и решили переложить ответственность на федеральное медицинское учреждение.
Доктора не могли определить, когда ребёнку ставить лекарство, и вообще вели себя довольно странно. От них требовалось только выписать рецепт, по которому было бы приобретено необходимый препарат. Самое главное, что оно имелось на складе, но медики медлили с выпиской.

Из-за бюрократической системы и невнимательности врачей ребёнок, которого можно было вылечить, скончался. Цена жизни человека оценена в одну дозу препарата и безграничное равнодушие.

ПВ

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