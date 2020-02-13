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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Толстоватые ноги", - в Карелии директор школы расритиковала девочку в короткой юбке

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Очередной школьный скандал набирает обороты. В Карелии родители учеников  одной из школ жалуются на директора, которая делает детям обидные замечания. Мама одной из девочек рассказала, как ее дочке директор школы посоветовала не носить короткую юбку, так как у ученицы "ноги толстоваты".

Замечание по поводу длины юбки и фигуры директор школы сделала год назад. Общественный резонанс появился недавно, после того, как мама девочки поделилась этой информацией.

По ее словам, дочь, которая тогда училась в восьмом классе, пришла в школу в короткой юбке. Директор пригласила девочку к себе в кабинет и сказала ученице, что она нарушила устав учебного заведения о форме одежды. Девочка записала беседу с директором на мобильный телефон, - сообщает портал Столицаonego.ru.

"Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию. Толстоватые ноги", — наставляла директор ребенка.

Мать девочки также вызывали в школу на беседу. Женщина высказала директору за некорректный разговор с дочерью. Педагог назвала ученицу лгуньей. Но ей предъявили запись разговора с ученицей.  Тогда директор принесла свои извинения.
Родители перевели дочь в другую школу. Но мать девочки рассказала об нциденте, так как другие школьники жалуются на оскорбления педагога.

В отношении школьного директора республиканский Минобразования готовит проверку. Педагогу грозит наказание.

 

ИЧ

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