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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Москвичи смогут следить за прививками детей онлайн

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичи смогут следить за прививками детей онлайн
Вакцинация, Mikhail Pletsky / globallookpress.com

Жители российской столицы смогут следить за прививками своих детей в онлайн-режиме, соответствующая информация появилась в электронной медицинской карте. Об этом представителям интернет-СМИ рассказала Анастасия Ракова, заместитель московского мэра.

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Ракова отметила, что теперь в карте отображаются все прививки, поставленные ребенку в городской системе здравоохранения. Их завизировали или оцифровали лечащие врачи.

После каждой следующей вакцинации родителю будет приходить информационное сообщение на телефон, добавила вице-мэр.

В прошлом месяце москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте, которая содержит историю диагностики и лечения пациента. С помощью карты у горожан появилась возможность быстро получать актуальные данные о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику.

Для получения доступа нужно в личном кабинете на портале mos.ru заполнить паспортные данные, данные полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке.

 

ДЦ

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