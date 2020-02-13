Православие против России: Собор бандитской богоматери

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13 февраля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели», Юрий Доценко ]

российский храм, фото: соцсети

Я считаю себя православным атеистом. Так, кстати, недавно назвал себя Лукашенко. Это достойнее, чем срочный перескок из гонителей православия в его горячих почитателей, что продемонстрировали многие лидеры России.

У меня есть очень верующий товарищ. Учитывая разницу в наших взглядах, я всегда обходил эту тему. Но вот я поздравил его со Старым Новым 7528 годом. Летоисчисление от рождества Христова было введено Петром Первым в 1700 году, но при этом из истории России выбросили 5508 лет. Значит по - старославянскому календарю сейчас 7528 год.

Петр I

Фото: соцсети

Нынче, когда и археологи и генетики стали открывать новые факты древней русской культуры, пора вспомнить об этом. И я был удивлён, когда приверженец православия отнёсся к этому факту не то что без интереса, но даже враждебно. Мол до рождества Христа не было на Руси никакой культуры. В Греции была, а на Руси не было. Только вот кто и как тогда вёл это летоисчисление?

Так я понял, что для нашей церкви ценности веры и ценности России разные вещи. Далее он ещё больше удивил меня, поскольку не видит ничего плохого в том, что наши ведущие и даже стратегические предприятия продаются иностранцам. В том, что добываемые природные богатства страны тоже принадлежат не государству, народу, а частным лицам. “Они предоставляют нам рабочие места”,- вот его ответ. А грабительскую приватизацию пора забыть и радоваться тем улучшениям, которые нам пообещал Путин 15 января в обращении к ФС РФ. Кстати, начал Путин своё обращение с проблем демографии. Близкая для православия тема. Но почему-то церковь не озаботилась причинами этой беды. Сам Путин как-то признал, что это перестройка нанесла нашей демографии ущерб больший, чем ВОВ.

Владимир Владимирович Путин

Фото: соцсети

А почему именно сейчас, даже при сокращении рождаемости, возник дефицит детских садов? Да потому, что бабушки и дедушки теперь вынуждены продолжать работать, а не заниматься внуками. К тому же в девяностые годы продажная власть допустила приватизацию огромного числа детских учреждений. Значит, есть конкретные виновники этой проблемы. Ущерб демографии, вызванный ВОВ, Германия, компенсировала нам репарациями. Нынешняя власть возложила бремя исправления на пострадавшую сторону – на народ. А могла бы повысить налоги тем, кто, для личного обогащения, создал эту проблему.

Но церковь и не собирается вступаться за народ. Лишь одобряет доплаты обнищавшему народу. А народу нужны не подачки, а такая жизнь, при которой, работающий глава, мог обеспечить семье достойную жизнь. Но для сбора денег на эти подачки обложили налогом даже бабулек, живущих за счёт своих огородов, сборов грибов и ягод в лесу. И этих, преданных Богу прихожан, защитить некому.

Единственный патриотизм моего товарища сводится к одобрению укрепления армии. Но более сильная армия не сумела спасти СССР от предательской политики элиты. И церковь не встала на защиту народного государства, и даже никак не осудила преступников, нарушивших требование референдума о сохранении Союза и предавших присягу, которую давали своей Родине. Теперь те, кто недавно преследовал не только верующих, но и простых людей, рискнувших окрестить ребёнка или отпеть усопшую старушку, стали самыми почётными прихожанами.

Церковь также возвела царя Николая Второго в святые. Это при том, что народ называл его не иначе как кровавым и по его вине распалась Святая Русь. А самое главное: он предал клятву Богу, которую давал ему при коронации. Просто взял и предательски отрёкся, оставив страну и всех, верующих в него, православных на произвол судьбы. К другому предателю россиян – Ельцину, у церкви тоже трепетное отношение. Теперь, прославляя предателей, нынешнее православие превратилось в какое-то иудославие.

Николай II

Фото: соцсети

Сам Путин признавал, что, в России уже нет ни одного крупного предприятия, которое, хотя бы частично, не принадлежало иностранцам. Так и завоёвывать Россию не надо. Мы сами добываем нефть, газ, выплавляем алюминий, медь и т.д., а прибыль от этого идёт иностранным инвесторам, зачастую, из враждебных нам государств. Даже в царское время церковь и подумать не могла поддерживать антироссийские силы.



Когда разваливали СССР, запретили коммунистическую идеологию. Я ждал какую же идеологию предложат народу взамен. Никакой не предложили. Ведь не предложишь идеологию капитализма: человек человеку волк и все ценности жизни - деньги. Поэтому воруй, обманывай, приватизируй и даже грабь: никто не спросит откуда у тебя эти деньги. Но стали интенсивно строить храмы, церкви и часовни. Никто на это не обращал внимания. Мол есть люди, душа которых требует собственного храма. К строительству церквей приобщился и откровенный криминал. Одну из таких церквей в народе даже прозвали собором бандитской богоматери. Теперь я понял, что это не было велением душ народных. Это наши буржуи поручили церкви внедрять в жизнь их идеологию, хотя все её постулаты (обман, воровство, дача денег в рост) - страшный грех для православных. Бог, он в душе у человека. А церковь, имея доступ к душам прихожан, пытается переформатировать их мозги. Внедрить в них буржуазную, не свойственную истинному православию, идеологию. Вот почему на Украине Порошенко так боролся за Томас. Казалось бы, что вера не связана с границами государств. Но Порошенко, на нашем примере, понял, что можно использовать церковь, как инструмент проведения в массы не только буржуазной, но и бандеровской идеологии.



Нашей Конституцией церковь отделена от государства. Но это не так. Я знаю несколько церковных объектов построенных за бюджетные деньги. Так заказчиком на строительство Культового комплекса Московской Патриархии вблизи Геленджика являлось управление делами Президента РФ. Предварительная стоимость работ составляла 539 626 691,32 рубля. Из каких же средств строят многочисленные церкви? Думаю несложно распознать лукавство церкви в том, что храмы строятся на пожертвование людей. Приведу для сравнения несколько цифр. Для поддержания многодетных семей по ипотекам в 2019 году государство выделило 1 миллиард рублей, на поддержание малого бизнеса планировало 7.2 миллиарда, а на строительство главного храма армии тот же народ , который так нуждается в этих поддержках, уже пожертвовал 3 миллиарда рублей. Я в такое не верю. Да и сложно ли государству спрятать своё участие в строительстве храмов. Вот, например, частная компания “Новотек”, которая ведёт добычу газа на Ямале. В ней нет ни единого процента государственного участия, хотя оно вложило огромные средства в её обустройство на Ямале и в строительство ледоколов для неё. А иностранная доля составляет не менее 50%. Но наши власти освободили её почти от всех налогов на 12 лет. Бабуля платит налог с самозанятости на своём огороде, а Новотек за распродажу нашего газа не платит. Так за такие поблажки он разве откажется от “пожертвования” нескольких миллионов на строительство храма. Думаю, что и бабуля не отказалась бы, получив освобождение от всех налогов. Привожу откровение протоиерея Георгия Крылова, занятого строительством храма по программе “200 храмов”. На вопрос РБК об его отношениях с префектурой он ответил: “Мы с ней срослись, сдружились. Я, например, готов сейчас этих чиновников, рубаху на груди рванув, защищать, когда их начинают обвинять во всяких разных нехороших делах, в коррупции и так далее. Если брать чиновников начала 2000-х, я бы их защищать ни за что бы не стал, ещё поддал бы.” Таким образом государство подкупает церковь, а она прикрывает её преступную деятельность. Раньше я думал, что наша церковь заботится о всём русском. Теперь вижу, что ошибался: она служит золотому тельцу и зелёному доллару, как и всё капиталистическое.

Протоиерей Георгий Крылов

Фото: соцсети

Когда-то КПСС проводила в жизнь коммунистическую идеологию, а теперь РПЦ проводит другую государственную - буржуазную идеологию, что является нарушением Конституции. Церковь даже не скрывает своих целей. Так, строительство Главного храма ВС РФ, было обосновано тем, что армии нужна идеология, а идеология эта - РПЦМП. Но народ зачастую противится церковному засилью. Особо громко против строительства храма восстали жители Екатеринбурга. И это неединичный случай. Расследование телеканала РБК выявило, что ещё до 2015 года в Москве уже было 27 случаев, когда церкви пришлось уступить народу и отказаться от строительства храма. По многочисленным опросам всего 7-12% населения удовлетворены жизнью в условиях капитализма, а остальные хотят возврата в социализм. Вот какая демократия: подавляющее большинство вынуждено жить по правилам меньшинства. И РПЦ поддерживает это меньшинство. Значит она проводит антинародную деятельность. Или можно расценить такое положение как-то иначе?



Власть содействует проникновению церкви во все структуры общества. Она уже присутствует и в школах, и в армии, и на государственных телеканалах. Создалась новая “святая” троица: церковь, власть и капитал. Капитал финансирует власть и церковь. Украв миллиарды, конечно, можно отстегнуть несколько миллионов на обеспечение собственного благополучия. Церковь проводит идеологическую обработку населения для обеспечения этого благополучия. А власть своими рычагами прикрывает их деятельность. И всё это направлено на разворовывание России. Иначе, как ещё назвать факт освобождения “Новотек” от уплаты налогов? Такое срастание является прямым нарушением Конституции РФ. Поэтому наш гарант Конституции – президент обязан прекратить эту практику. А всем православным россиянам рекомендую присмотреться к своим духовным отцам: к чему, на самом деле, они вас призывают. Может вместо того, чтобы идти в храм, построенный на украденные у вас же деньги, просто помолиться в кругу семьи или на полянке, под любимой берёзкой. Как это делают марийцы. Ведь не надо забывать, что, кто платит деньги (в том числе и на строительство храма), тот и заказывает музыку.

Нынче прозвучали предложения по внесению в Конституцию РФ (в Конституцию светского государства) упоминание о Боге. Так церковь хочет полностью сравняться с КПСС, закрепить у всех россиян мысль о главенстве Бога и подчинить ему всю конституционную деятельность. Так может сразу и переименовать РПЦ в Ростовщический Пропагандистский Центр? Это будет соответствовать действительности.

Дмитрий Медведев вместе с Патриархом Кириллом

Фото: соцсети