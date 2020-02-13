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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Сайты нелегальных финансовых организаций могут разрешить оперативно блокировать

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Сайты нелегальных финансовых организаций могут разрешить оперативно блокировать
Фото: соцсети

Борьба с «финансовыми пирамидами» в сети будет более эффективной с принятием соответствующего закона. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

По его словам, благодаря совместным усилиям Банка России, правоохранительных органов, бдительных граждан удается пресекать деятельность организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид». В 2019 году их выявлено 237, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Вместе с тем, мошенники эволюционируют, они стали действовать изобретательнее, профессионально используя интернет–ресурсы, завлекая граждан якобы высокими доходами.

По словам Журавлева, основной инструмент противодействия незаконным финансовым операциям в интернете – блокировка сайтов.

«Однако существующая процедура затягивается на месяцы. Ее необходимо оптимизировать, и это можно сделать за счет предоставления Банку России права при выявлении нарушителей оперативно инициировать блокировку сайтов, не дожидаясь судебных решений, что позволит пресекать действия финансовых мошенников на самых ранних стадиях, защищая средства граждан», – считает Журавлев.

Решением данного вопроса, по его словам, послужит изменение законодательства. Соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в Госдуме.

Ранее россиян предупредили о новых видах мошенничества в Интернете.

ДВа

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