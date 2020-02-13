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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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ФСИН начала проверку из-за фото застолья в колонии осужденного за убийство Бориса Немцова

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

ФСИН начала проверку из-за фото застолья в колонии осужденного за убийство Бориса Немцова
Viktor Chernov, globallookpress.com

Главное управление ФСИН по Иркутской области начало проверку по факту размещения в социальной сети фотографий застолья осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева.

Снимки появились в социальных сетях, они датированы 2018 годом. ФСИН устанавливает обстоятельства, при которых были сделаны данные фото.

фото: twitter.com/Kirilenko_a/

В июле 2017 года суд вынес приговор Зауру Дадаеву. Его лишили свободы на 20 лет.  Убийцу Немцова «этапировали» в колонию №3 в Иркутске, а потом за нарушение порядка перевели в колонию №2 в Ангарске.

ИЧ

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