Слуховые аппараты теперь будут шпионить за своими владельцами?

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13 февраля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Слуховой гаджет, pixabay.com

Похоже, скоро слуховые аппараты будут знать о своем владельце больше, чем он сам, ведь им надо записывать все разговоры человека, чтобы отслеживать его самочувствие. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Специалисты отмечают, что гарантии конфиденциальности при использовании Bluetooth- наушников или иной гарнитуры в принципе нет, и, кстати, в Armis, компании в сфере безопасности, недавно обнаружили BlueBorne – восемь опасных уязвимостей электронных устройств, работающих через Bluetooth.

Масла в огонь добавили и израильские ученые, разработавшие программу, которая незаметно для пользователя меняет назначение аудиоразъема с наушниками и превращает их в записывающее устройство.

Учитывая, что даже Google собирает личные данные пользователей, после чего тайно передает их рекламодателям, кто знает, что будет происходить при использовании слухового гаджета, говорится в процитированном посте.