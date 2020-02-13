Слуховые аппараты теперь будут шпионить за своими владельцами?

Похоже, скоро слуховые аппараты будут знать о своем владельце больше, чем он сам, ведь им надо записывать все разговоры человека, чтобы отслеживать его самочувствие. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».
Специалисты отмечают, что гарантии конфиденциальности при использовании Bluetooth- наушников или иной гарнитуры в принципе нет, и, кстати, в Armis, компании в сфере безопасности, недавно обнаружили BlueBorne – восемь опасных уязвимостей электронных устройств, работающих через Bluetooth.
Масла в огонь добавили и израильские ученые, разработавшие программу, которая незаметно для пользователя меняет назначение аудиоразъема с наушниками и превращает их в записывающее устройство.
Учитывая, что даже Google собирает личные данные пользователей, после чего тайно передает их рекламодателям, кто знает, что будет происходить при использовании слухового гаджета, говорится в процитированном посте.