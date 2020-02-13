Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Слуховые аппараты теперь будут шпионить за своими владельцами?

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Слуховые аппараты теперь будут шпионить за своими владельцами?
Слуховой гаджет, pixabay.com

Похоже, скоро слуховые аппараты будут знать о своем владельце больше, чем он сам, ведь им надо записывать все разговоры человека, чтобы отслеживать его самочувствие. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Как устроена система массовой слежки за людьми с помощью современных гаджетов

Как устроена система массовой слежки за людьми с помощью современных гаджетов

Специалисты отмечают, что гарантии конфиденциальности при использовании Bluetooth- наушников или иной гарнитуры в принципе нет, и, кстати, в Armis, компании в сфере безопасности, недавно обнаружили BlueBorne – восемь опасных уязвимостей электронных устройств, работающих через Bluetooth.

Масла в огонь добавили и израильские ученые, разработавшие программу, которая незаметно для пользователя меняет назначение аудиоразъема с наушниками и превращает их в записывающее устройство.

Учитывая, что даже Google собирает личные данные пользователей, после чего тайно передает их рекламодателям, кто знает, что будет происходить при использовании слухового гаджета, говорится в процитированном посте.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил…