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13 февраля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось на 26% в 2019 году.

В 2019 году на железнодорожных переездах Приволжской железной дороги зафиксировано 15 дорожно-транспортных происшествий. Это на 26% меньше, чем в 2018 году. В большинстве случаев причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения водителями.

Наибольшее количество аварий произошло на железнодорожных переездах Саратовского региона ПривЖД (9 случаев). В Волгоградском и Астраханском регионах ПривЖД зафиксировано 4 и 2 случая, соответственно. В результате происшествий пострадали 16 человек.

В 11 случаях виновники дорожно-транспортных происшествий были привлечены к административной ответственности, а в одном – к уголовной. Ещё три дела, возбуждённые после ДТП, находятся на рассмотрении суда.