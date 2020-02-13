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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России могут отменить административную ответственность за демонстрацию нацистской символики

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут отменить административную ответственность за демонстрацию нацистской символики
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д.

Положения статьи 20.3 КоАП предлагается не распространять на все случаи использования нацистской символики, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Другими словами, такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

«Благодаря политическому консенсусу удалось сделать расширение более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма», – пояснила председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

ДВа

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