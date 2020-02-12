«Краснодар Водоканал» напоминает о необходимости передачи показаний счетчиков

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12 февраля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») напоминает абонентам о необходимости своевременной передачи показаний приборов учета. Сведения о потреблении холодной воды от физических лиц принимаются до 25 числа каждого месяца. Юридические лица и физлица, владеющие коммерческой недвижимостью, могут передать показания приборов с 25 по 30 число каждого месяца.

Ежемесячная передача сведений о потребленном ресурсе гарантирует, что потребитель оплачивает только за фактическое пользование услугами водоснабжения и водоотведения.

Юридические лица, а также владеющие коммерческой недвижимостью физические лица, вносят оплату по договору в размере 50 процентов (30 - для бюджетных организаций) стоимости объема воды (сточных вод), потребленной за предыдущий месяц до 18-го числа текущего месяца. Оплата за потребленный ресурс в истекшем месяце, с учетом средств ранее внесенных, осуществляется до 10-го числа следующего за расчетным.

Юридические лица могут передать показания любым из указанных способов:

- в центре обслуживания абонентов (ЦОА) по адресу: ул. Каляева, 198 (вход со стороны ул. Атарбекова);

- по факсу 226-94-36;

- по электронной почте: ulpokaz@rosvodokanal.ru;

- в личном кабинете: lk.krasnodarvodokanal.ru

Абоненты - физлица могут отправить текущие показания счетчика через «Личный кабинет» на официальном сайте предприятия или при оплате коммунальных услуг, вписав их в платёжный документ, по телефону информационно-справочной службы предприятия (217-03-33), а также воспользовавшись новым и простым сервисом автоматического приема показаний приборов учета. Для этого необходимо позвонить по номеру 8-903-411-86-76 и продиктовать цифры лицевого счета, номера приборов учёта и их показания, следуя указаниям автоответчика.

Переданные до 25 числа показания приборов учёта будут отражены в счет-квитанциях за текущий месяц, которые физические лица получат в следующем.

«Работа над повышением качества сервисов для наших абонентов – одна из приоритетных задач компании, – говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков, – Чтобы сделать процесс взаимодействия абонента с нашим предприятием максимально быстрым и удобным, регулярно внедряются новые дополнительные возможности».

«Росводоканал Краснодар» напоминает абонентам, что услуги водоканала можно оплатить в отделениях банков:

- ПАО Сбербанк,

- ООО КБ «Кубань Кредит»;

- ФГУП «Почта России»;

- АО «Уралсиб»;

- АО «Юг-Инвестбанк».