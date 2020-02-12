Вертолет санавиации вылетел за одним из пострадавших в ДТП под Серпуховом

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12 февраля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Два легковых автомобиля столкнулись на 108-м км федеральной трассы М2 на границе Московской и Тульской областей. На место оперативно выехали экстренные службы, которые обнаружили пятерых пострадавших в ДТП.

Один из них от госпитализации отказался, так как получил ранения легкой степени тяжести. Четверо пострадавших были направлены бригадами медицины катастроф в Серпуховскую городскую больницу.

Мужчина, который получил наиболее тяжелые ранения, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких при транспортировке в медучреждение.