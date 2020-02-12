Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Продажи поливитаминов снизились в России

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Продажи поливитаминов снизились в России
фото: pixabey

Продажи витаминов в декабре 2019—январе 2020 года упали на 4% по сравнению с показателями за октябрь—ноябрь.

Отмечается, что поливитаминные комплексы в январе 2020 года покупали в среднем за 396 рублей. Это на 3,3% больше, чем в октябре 2019 года. 

"Я никому витамины не рекомендую в синтетическом виде. Я рекомендую витамины употреблять с пищей. Если кому-то нравится пить эти витамины, то пожалуйста. Если нет особенных противопоказаний и индивидуальной непереносимости какого-то компонента этих таблеток", - сказала иинфекционист-вирусолог София Русанова.

СЕ

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…