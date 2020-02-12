Продажи поливитаминов снизились в России

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12 февраля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Продажи витаминов в декабре 2019—январе 2020 года упали на 4% по сравнению с показателями за октябрь—ноябрь.

Отмечается, что поливитаминные комплексы в январе 2020 года покупали в среднем за 396 рублей. Это на 3,3% больше, чем в октябре 2019 года.

"Я никому витамины не рекомендую в синтетическом виде. Я рекомендую витамины употреблять с пищей. Если кому-то нравится пить эти витамины, то пожалуйста. Если нет особенных противопоказаний и индивидуальной непереносимости какого-то компонента этих таблеток", - сказала иинфекционист-вирусолог София Русанова.