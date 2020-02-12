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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Медик не согласился с Минздравом о числе «тихих алкоголиков» в России

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Медик не согласился с Минздравом о числе «тихих алкоголиков» в России
фото: pixabey

Врач-психиатр Александр Ковтун рассказал, почему ежедневно выпивающие люди могут не быть алкоголиками.

«Никто не следит так детально за своей жизнью и не передает такие сведения в статистическую организацию. Если и обсуждать вопрос алкоголизма, то отдельно взятого человека. Диагноз алкогольной зависимости поставить часто не просто, потому что пациент на приеме не рассказывает истинного положения вещей. Достоверную, объективную информацию нередко приходится получать со слов родственников. У алкоголизма высокая латентность. Многие не попадают в поле зрения врача всю жизнь. Говорить обобщенно об этом явлении — ошибка», - подчеркнул специалист. 

 

 

 

 

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