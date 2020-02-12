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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Эксперты оценили финансовые затраты государства на реализацию материнского капитала

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперты оценили финансовые затраты государства на реализацию материнского капитала
фото: pixabey

Эксперты отметили крайнюю необходимость материнского капитала и оценили финансовые затраты государства на реализацию проекта.

«Средства в бюджете на материнский капитал предусмотрены. Понятно, что будет увеличение. Но, тем не менее, сегодня в бюджете годовые суммы все предусмотрены. Мы можем говорить о тех суммах, которые называет правительство РФ. Они говорят о 400 млрд на реализацию. Но сколько надо будет дополнительно, как раз сейчас и производятся расчеты», - отметила Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Хорошо бы, чтобы такие выплаты были и на последующих детей, потому что маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка», - добавила борец за права женщин Людмила Айвар. 

СЕ

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