Редкие и не очень несчастные случаи, произошедшие в Волгоградской области

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12 февраля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Самый редкий для Волгоградской области вид несчастного случая на производстве произошел летом в Быковском районе, сообщили "Аргументам недели" в региональном отделении Фонда социального страхования.

Августовским днем водитель автоколонны поставил грузовой автомобиль под загрузку нефтепродуктами, прошелся вдоль цистерны и через 2 минуты вернулся в кабину. Спустя полчаса, когда цистерна была наполнена, охранник обнаружил водителя в кабине без признаков жизни. Согласно судмедэкспертизе смерть водителя наступила в результате укуса змеи, осложнившегося развитием анафилактического шока. По итогам проведенного расследования несчастный случай признан страховым, отнесен к виду «укусы пресмыкающихся».

В 2019 году произошло 446 несчастных случаев, из них признано страховыми - 407, в том числе со смертельным исходом – 11, травмы тяжелой степени – 49, легкой степени – 347, групповых несчастных случаев - 8. Среди пострадавших на производстве 246 мужчин и 161 женщина.

Больше всего в 2019 году зафиксировано падений с высоты – 203 случая. 92 несчастных случая произошло из-за воздействия движущих, разлетающихся предметов и деталей; 34 – из-за падения, обрушения предметов, земли; 23 – из-за дорожно-транспортных происшествий.

Самые редкие виды несчастных случаев – повреждения в результате контакта с пресмыкающимися и контакта с животным.

Основная причина несчастных случаев на производстве – это нарушение требований безопасности (в 309 случаях). Другие распространенные причины: нарушение правил дорожного движения (19); неудовлетворительная организация производства (20); нарушение трудовой и производственной дисциплины (15).

Самой травмоопасной в 2019 году в Волгоградской области стала деятельность больничных организаций, в этой сфере произошло 29 несчастных случаев. 20 происшествий зарегистрировано в деятельности почтовой связи; 18 – в деятельности автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам; 15 – в производстве стали в слитках; 9 – при строительстве жилых и нежилых зданий.

Анализ стажа пострадавших, получивших тяжелые травмы, показал, что наибольшее количество пострадавших среди работающих от 1 до 6 месяцев - 13 случаев, от 1 года до 4 лет - 9 случаев и стаж работы которых от 5 до 9 лет - 6 случаев.

В 2019 году наблюдается снижение показателей травматизма по сравнению с 2018 годом. Общее количество несчастных случаев на производстве, признанных страховыми, снизилось на 17% (в 2018 г. - 446), из них тяжелых - снижение на 28% (в 2018 г. - 68), смертельных - снижение на 45% (в 2018 г. - 20).