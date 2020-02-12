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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Русскоговорящим соотечественникам упростят получение гражданства России

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Русскоговорящим соотечественникам упростят получение гражданства России
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении два законопроекта, направленных на упрощение получения российского гражданства и поддержку соотечественников.

Первый установил единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных на территории нашей страны – оно составит до трех месяцев со дня подачи. Таким образом, срок сокращается вдвое.

Второй дает право специальным комиссиям без собеседования признавать носителями русского языка граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Дума «последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников». В частности, уже принят ряд важных решений, позволивших только в 2019 году стать полноценными гражданами России почти 500 тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик.

Ранее сообщалось, что регионы не готовы принимать соотечественников, и намерены выйти из госпрограммы.

ДВа

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