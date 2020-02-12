Особая дата в жизни краснодарцев

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12 февраля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения столицы Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В Чистяковской роще около мемориала «Жертвам фашистского террора» почтили память погибших руководители Кубани, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники региональных правоохранительных органов, федеральных структур, краевого центра, депутаты кубанского парламента и городской Думы, казаки, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, политических партий, курсанты, школьники и студенты, горожане. Глава региона отметил, что сегодня кубанцы едины в одном – все хотят жить мирной жизнью, работать и растить детей. — В 1943 году они этого тоже хотели. Чтобы закончилась проклятая война. Мечтали пройти по мирным улицам Краснодара с детьми и внуками, растить будущее поколение. И сегодня мы за них должны беречь и строить Краснодар. Давайте будет достойны их памяти, – призвал Вениамин Кондратьев. – 186 дней оккупации были самыми страшными днями в истории города. 13 тысяч погибших мирных жителей города. Освобождение Краснодара, как и всей Кубани, имело огромный смысл для всей страны, приближало общую Победу». Спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко сказал о том, что в истории каждого города есть даты, которые невозможно забыть. 12 февраля 1943 года — одна из них. — Каждый год мы собираемся здесь, чтобы возложить цветы в память о подвиге советского солдата. 12 февраля особая дата в жизни города. Это конец немецкой оккупации, день освобождения, который дал жителям Краснодара право на жизнь и свободу. Победа досталась дорогой ценой. В руинах лежали жилые дома, разрушены предприятия, объекты инфраструктуры. Но самое страшное, что тысячам краснодарцев не довелось дожить до этого дня», – отметил Юрий Бурлачко. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, сегодня в краевом центре проживает 12 ветеранов, которые непосредственно освобождали город от фашистов. Все они являются Почетными гражданами Краснодара. Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих Краснодарского гарнизона.