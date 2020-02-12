Куклы вуду и нижнее белье знаменитостей: что можно увидеть на самых необычных выставках в мире?

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12 февраля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

globallookpress.com

В музее или на выставке мы привыкли видеть ряд тематических экспонатов, картин и других произведений искусства. Однако некоторые экспозиции заметно выделяются на фоне остальных нестандартной , а иногда странной концепцией. «Аргументы недели» составили список топ-5 самых неординарных инсталляций в мире за последнее десятилетие.

«Мир Тима Бертона» — одна из самых ярких экспозиций. Она поражает количеством сюрреалистичных фигур, картин и включает в себя мультимедийное представление сюжетов многих кинокартин американского режиссера. Уникальность выставки в том, что организаторам удалось найти и выставить на всеобщее обозрение самые первые рисунки Бертона. «Спасибо всем, кто обчистил мои шкафы»,- поблагодарил мультипликатор инициаторов создания выставки. Интересными также оказались работы Тима из Калифорнийского института искусств и его творения из студии Disney, которые тоже представлены на выставке. Одной из главных особенностей экспозиции можно считать атмосферу «иной реальности», которую удалось воссоздать с помощью фигурок фантастических и зачастую уродливых персонажей, хрупких конструкций и психоделических картин. Она представляет мысли, внутренний мир и самые нестандартные идеи одного человека, поэтому с трудом находит себе конкурентов.

Пока Лувр и Эрмитаж радуют посетителей шедеврами мирового искусства, уникальный Музей Плохого Искусства демонстрирует гостям самые несуразные работы. Этот музей находится в Бостоне уже более 20 лет, а коллекция его пополняется из года в год новыми «шедеврами». Внимание привлекет огромное количество ошибок и ляпов в работах, диспропорции фигур в портретах и слишком броские оттенки, которые смотрятся странно. Музей появился благодаря случайно найденной на помойке картинке: Скотт Уиллсон, его основатель, обнаружил отвратительно нарисованную картинку, которая привлекла внимание своей дерзостью. Главным критерием отбора картин сейчас является именно оригинальность и непосредственность. «Нам не нужен китч, мы приобретаем картины, которые действительно нарисованы от души" ,- заявляют кураторы.

Одной из самых загадочных экспозиций в мире можно считать «Выставку кукол вуду» в Берлине. Коллекция насчитывает около 2500 мистических фигур. Некоторые из них выполнены даже в человеческий рост, имеют множество швов и заплаток. Инсталляция также рассказывает историю культа Вуду, который пользовался огромной популярность в Африке. Рашель Бовуар-Доминик, куратор выставки и потомственная вуду-жрица, приобрела для музея частную коллекцию кукол у М.Леман, которая прожила на Гаити около 50 лет. Многие статуи являются предметами коллективного творчества. Это, например, получеловек-полускелет из цемента, который спиной о могильный крест и сидит на своем гробу. Примечательными являются и фигуры, которые вообще не должны демонстрироваться кому-либо без религиозного обряда. Именно эта мистика и «подогревает» любопытство многих посетителей выставки.

Выставка, посвященная лгбт-сообществу 70-х годов XX столетия, является уникальной и все еще вызывает большой резонанс в обществе. В эти годы в Белоруссии, тогда еще советской, представители лгбт объединилсь и попытались заявить о себе. Инсталляция содержит вырезки газет со статьями членов сообщества о своей ориентации. В них также объясняются значения некоторых видов нетрадиционной ориентации ( например, трансгендеров или пансексуалов). Экспозиция носит провокационный характер, поскольку в большинстве своем представляет соответствующие эротические фотографии.

"Раздетые: короткая история нижнего белья"- одна из самых неординарных выставок в мире. Ее главными атрибутами являются боксеры футболиста Дэвида Бекхэма, комплект нижнего белья американской модели Кейт Мосс, корсет известной танцовщицы Диты фон Тиз и много других вещей из личного гардероба знаменитостей. Коллекция считается также одной из самых масштабных на планете, поскольку за 350 лет развития бельевой моды было собрано около 200 предметов одежды! Кураторы выставки убеждены в том, что покрой, материал и цвет нижнего белья зачастую могут сообщить нам о внутреннем состоянии человека и даже о его мировоззрении. Экспозиция разделена на несколько тематических секций: мода, гигиена и здоровье.