Как ростовский бизнесмен устроил политический кризис в Греции

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12 февраля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Татьяна Спиридонова ]

Иван саввиди,фото,соцсетей

Греческий футбол – нечто больше, чем просто игра. Это постоянные скандалы, митинги, нарушение регламента, конфликт интересов, политика.

С повышенным градусом греческого темперамента. В Греции уже никого не удивит вооруженный мужчина, выбежавший на поле во время игры с претензиями к судье или, к примеру, захват футбольными фанатами студии государственного телеканала во время прямого эфира. Немного напоминает 90-е, не правда ли? Интересно, что за всеми этими скандалами стоит ростовский бизнесмен Иван Саввиди. Вот и в этот раз эксцентричный бизнесмен может стать причиной раскола футбольной Греции.



Кто же такой Иван Саввиди? Как и большинство биографий богатейших людей России, путь Саввиди начинается еще в начале 90-х. Тогда ростовский предприниматель греческого происхождения успел разбогатеть на сигаретах, возглавив в 1993 году Донскую табачную фабрику в Ростове-на-Дону. В дальнейшем прибыльное дело выросло в многопрофильный холдинг, куда на сегодняшний день входят предприятия пищевой промышленности, аграрной отрасли и розничной торговли. В свое время Иван Саввиди успел обосноваться в Греции, прикупив футбольный клуб ПАОК.



Пожалуй, в конфликтах Греции Саввиди главная звезда и если не в политике, то в мире футбола точно. В 2018 году во время матча ПАОК-АЕК после незасчитанного гола владелец футбольного клуба Иван Саввиди в ярости выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра. Очевидцы утверждали, что бизнесмен угрожал пистолетом и выкрикивал в адрес судьи «ты труп». После этого случая власти Греции приостановили не только матч, но и весь чемпионат, слишком много инцидентов уже случалось. Незадолго до этого в принципиальном матче с «Олимпиакосом» футбольные фанаты все того же ПАОКа забросали главного тренера соперника рулонами туалетной бумаги, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Встречу отменили, а ПАОК наказали штрафом и техническим поражением, но фанаты посчитали наказание чрезмерно жестоким и захватили студию государственного телеканала ERT 3 в Салониках во время прямого эфира с требованием зачитать их обращение.



Спустя 2 года табачный магнат вновь в эпицентре громкого скандала, но на сей раз последствия могут грозить расколом футбольной Греции. История началась с небольшего сюжета одного из греческих телеканалов. Оказалось, что всем известный Иван Саввиди помимо футбольного клуба ПАОК владеет еще контрольным пакетом акций другого греческого клуба «Ксанти». А это на минуточку прямое нарушение регламента соревнований. Конфликт интересов и договорные матчи никто не отменял.

Расследованием занялась специально созданная комиссия при комитете по профессиональному спорту в Греции. 27 января, комитет вынес решение и рекомендовал исключить ПАОК и «Ксанти» из высшего дивизиона греческого футбола. Однако последнее слово все-таки за дисциплинарным комитетом суперлиги.



Вечером того же дня в матче очередного тура чемпионата страны ПАОК обыграл «Волос» (1:0) и вышел на первое место в таблице. На протяжении всего матча известные неадекватными выходками фанаты ПАОК скандировали оскорбления и угрозы в адрес министра спорта Греции Элефтериоса Авгенакиса. А после матча так и вовсе отправились к офису правящей партии «Новая демократия» в Салониках с требованием отставки министра спорта.



29 января парламент Греции большинством голосов одобрил отмену рекомендации об исключении ПАОК и «Ксанти» из суперлиги. Теперь двум клубам грозит всего лишь штраф и снятие очков. Но такое решение правительства подверглось критике со стороны одного из самых богатых и влиятельных людей Греции Вангелису Маринакису, а по совместительству хозяину «Олимпиакоса».



Неужели очередной футбольный скандал, вышедший за пределы поля, может привести к политическому кризису. «Греция расколота на две части» гласят баннеры болельщиков ПАОК. В Салониках уже начались многотысячные акции протеста против правительства и с требованиями справедливого суда.

Чемпионат Греции пока продолжается, но ситуация может резко ухудшиться, поскольку ближайшие матчи, а точнее 23 февраля ПАОК играет в Афинах против «Олимпиакоса».