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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Чиновники используют соцсети как форму отчёта перед вышестоящими инстанциями

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновники используют соцсети как форму отчёта перед вышестоящими инстанциями

Сегодня чиновники всех уровней массово заводят аккаунты в социальных сетях. Это касается не только конкретных должностных лиц. Свои странички в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и других подобных ресурсах имеются у всех населённых пунктов РФ, где есть Интернет, – даже у руководителей крошечных сельских поселений. Позиционируется вся эта сетевая активность как «близость к народу и его проблемам». Но, как показывает практика, в реальности всё порой получается с точностью до наоборот.

Обязанность вести аккаунты не зафиксирована ни в одном нормативном акте.
В целом ситуация с присутствием официальных лиц в социальных сетях сегодня остаётся довольно странной. С одной стороны, федеральные власти всерьёз и вполне справедливо считают социальные сети если уж не действенным инструментом коммуникации с «народом», то, как минимум, потенциальной «бомбой», которая если рванёт – мало не покажется. Отсюда - попытки регламентировать поведение «государевых людей» в социальных сетях: и постоянные высказывания про некий «этический кодекс», и обязанность чиновников периодически отчитываться о том, где и какие аккаунты у них заведены. С другой стороны, все эти инициативы, многие из которых довольно разумны, в абсолютном большинстве существуют в формате благих пожеланий. В результате на фоне того, что формального регламента на содержимое страниц не существует, ведутся они по принципу «кто во что горазд» в соответствии с личными представлениями тех или иных руководителей.

В основном сами же «государевы люди» считают соцсети этакой формой отчёта перед вышестоящими инстанциями. Какой-либо пользы для избирателей или жителей городов и районов в них практические не содержится.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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