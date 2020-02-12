Криминальные поджигатели страхового рынка съезжают на Мальту и в США, решив напоследок тряхнуть клиентов Сбербанка

//Общество 13+

12 февраля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Участники рынка страхования Мария Богатырева и Денис Кузавлев. Источник фото в материале: insur-info.ru

Госдума обсуждает очередную реформу ОСАГО, вот-вот страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных скандалом вокруг страхования жизни. После схлопывания рынка страхования застройщиков у псевдо страховых компаний, на первый взгляд осталось не так уж много доходных инструментов, за которые они и борются, что называется до последней капли… На деле же речь идет совсем не о страховании.

Ключевым моментом в рекламе страхования жизни является отнюдь не компенсация полученного вреда здоровью. Тут, как показывает страховая практика, как раз все плохо, и страховщики при наступлении страховых случаев стараются платить по минимуму.

Впрочем, инвестиционное страхование жизни продукт все же для избранных, тогда как чуть ли не последним массовым продуктом, после прекращения страхования гражданской ответственности застройщиков, остается лишь автострахование. И вопросов к этому рынку, несмотря на все реформы, не становится меньше.

С 2015 года были прекращены лицензии по ОСАГО у 51 страховой компании, многие из которых обанкротились. Лицензии, как водится, отзывались с задержкой, и только в прошлом году Российский союз автострахования заявил, что подумает о том, как бы ему перестать выдавать полисы компаниям вплоть до отзыва у них лицензий. Другими словами, весь рынок во главе с РСА знает, что компания почти банкрот, но РСА продолжает выдавать ей полисы, которые потом расходятся по рынку ничем не обеспеченные. Продажа таких полисов наполнила карманы мошенников на миллиарды.

Долги страховщиков обманутым дольщикам по самым скромным оценкам составляют не менее 15 млрд рублей.

Страхование по сути, для некоторых групп дельцов, стало в стране не инструментом помощи гражданам, а бизнесом для обогащения дельцов, сумевших пристроиться в страховых компаниях со своими зачатками финансового образования. Одни и те же люди, даже целые ватаги кочуют из компании в компанию, обирают дольщиков, или водителей, или прочих клиентов, сбегают с деньгами и идут дальше.

Участники рынка страхования Николай Галушин, Юлия Забазарных, Арсений Поярков, Валентина Ракитина (в голубом)

В строительстве страховании гражданской ответственности застройщиков, например, прославилось трио компаний «Балтстрахование» - РИНКО – «Проминстрах», в каждой из которых одни и те же люди начинали свой мошеннический бизнес по собиранию денег дольщиков заново и смывались с рынка раньше, чем приходило время платить.

Рынок еще долго не забудет генерального директора сначала «Балтстрахования», а после ее банкротства – СК «РИНКО» Евгения Мирошникова и его партнеров осевших под конец в «Проминстрахе». Вся эта команда, сплоченная в свое время еще бывшей главой «Внешпромбанка» Ларисой Маркус, осужденной за хищение 113,5 млрд рублей у своих клиентов, на протяжении 10 лет окучивала клиентов своих страховых компаний.

Сергей Одинцов и Виталий Курышев, до прихода в «Балтстрахование» были среди учредителей обанкротившегося Международного Строительного Банка. Игорь Налеткин, Евгений Мирошников, Владимир Колошин и Андрей Курышев (брат Виталия Курышева), были акционерами обанкроченного ими банка «Еврокапитал-Альянс». Собравшись вместе в «Балтстраховании» они потом перекочевали в РИНКО, откуда дружно перешли в «Проминстрахе», и везде «крышевали» проблемных клиентов вроде ЖК «Царицыно» или Речелстроя, которым помогали вытаскивать деньги из дольщиков. Набрав обязательств перед дольщиками более чем на триллион рублей, в фонд защиты прав дольщиков эта команда передала менее миллиарда рублей. А вот сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры никто даже не пытался посчитать.

Целые криминальные группы бродят по рынку автострахования, подбирая у собственников разорившиеся компании и зарабатывая немалую копеечку на продажи тех самых полисов, полученных от РСА. Одна из наиболее одиозных команд, в частности, работает под началом Михаила Гришина, которого называют «теневым королем» рынка автострахования. В частности, именно компании связанные с Гришиным лидируют по объемам выплат из компенсационных фондов РСА. В 2017 году – одним из лидеров рейтинга была АО «СК «Подмосковье», в 2018 - СК «Московия», а выплачено было более 4 млрд .рублей. Ущерб от деятельности Гришина на рынке ОСАГО только за первые три месяца 2029 года оценивался в 2 млрд. рублей. Суммарно за последние 10 лет Гришин заработал на разорении и банкротстве более 20-ти страховых компаний.

Участники рынка страхования Ирина Громова, Денис Кузавлев, Надежда Савченко

При этом еще три года назад РСА признавал, что «многие страховщики уходят с рынка недобровольно и не осуществляли свои обязательства, получив при этом премии по договорам», оценивая сумму выведенных ими средств с рынка ОСАГО за 2003-2017 гг. в 24,4 млрд рублей.

Гришин специализируется на том, что скупает такие, выпотрошенные владельцами страховые компании, и в оставшееся до их банкротства время занимается здесь выводом активов в аффилированные структуры и активной продажей автостраховок, оплачивать которые потом и приходится РСА. Парадоксально, но зная об этом, ВСС и РСА лишь наращивал лимиты выдаваемых разоряющимся страховщикам бланков полисов ОСАГО, заливая деньгами многие крупные СМИ чтоб молчали, трудоустраивая своих сотрудников и лоббистов чтоб вовремя стучали или ничего не делали - вели спокойный, вальяжный образ жизни давая тем самым по сути время и ресурс лидерам страхового рынка.

Не менее криминальное и страхование имущества и перестрахование на российском рынке. Ярким примером такого "чуда" , можно назвать Валентину Ракитину, со своим замом Денисом Кузавлевым, долгое время "зарабатывавшую" на страховании «Роскосмоса». Погорев вместе с работавшим в «Роскосмосе» мужем на воровстве и взятках, она параллельно возглавляла компанию «РТ-Страхование» - страхового брокера «Ростеха», где и продолжала свой незатейливый бизнес - тянули на пару откаты со страховщиков и брокеров в обмен на бизнес который шёл мимо Согаза и НСГ.

Непосредственным исполнителем, всегда и везде, в схемах Ракитиной был склонный к алкоголизму Денис Кузавлев, которого она водила с собой везде, надо же кому то бумажки подписывать и ляповать. Страховое общество «Авикос», «Пандитранс» - то ли ругательства, то ли названия опасных болезней рассказывают сотрудники РТ - брокера… На самом деле, это компании, где вчерашний "студент" Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности «экономист по банковскому и страховому делу» начинал свою трудовую практику.

Судя по всему, бывший милиционер Кузавлев больших надежд не подавал, подобных выпускников по столице бродили толпы, а потому даже пошел получать второе образование - «переводчик в сфере деловой коммуникации», очевидно, рассчитывая в трудную пору перебиваться трудом толмача решальщика, как у ментов в принципе это и принято. К середине нулевых кривая дорожка вывела его в РОСНО к Ракитиной, откуда он вылетел ненадолго в Ингосстрах, и далее довольно быстро на рынок. Тут сливающегося Кузавлева и подбирает снова Ракитина, который нужен для чёрной работы разводки «Ростеха», РНПК, страховщиков.

Именно Кузавлев, как сообщают анонимно источники в Ростехе и был непосредственным исполнителем не качественной документации - договоров страхования, неправильных лимитов в договорах страхования и перестрахования и самое главное, поддельных актов осмотра застрахованных грузов перед отправкой в скандальной сделке по страхованию китайского заказа, введению в заблуждение государственного перестраховщика, НСГ итд.

Сколько точно заработали Ракитина и Кузавлев, за спиной у их куратора Завьялова, точно неизвестно, зато известно с кем. Ракитина после скандала с «Ростехом» тихо съехала на Мальту после убийства мужа Исполнительного директора Роскосмоса в тюрме, а пострадавшее предприятие, за прошедшие два года до сих пор свою выплату не получило в полном обьеме, идут суды с перевозчиками. Кузавлев же спешно покинул Ростех, устроился в Страховой брокер Сбербанка и с утроенной скоростью, в тишине, раздаёт клиентов Сбербанка сторонним страховым организациям, как они с Валентиной собственно и любят.

Учитывая, что со всех сторон в этом бизнесе участвуют госкомпании, не исключено, что Кузавлев с его «опытом» в оформлении фиктивных документов, деловой коммуникации устраивает всех участников этого бизнеса, главное почаще менять место работы, а там можно и на Мальту к друзьям...