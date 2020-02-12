Расписание поездов из Волгограда до Москвы и Санкт-Петербурга меняется

//Общество

12 февраля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Расписание и маршрут следования поездов из Волгограда до Москвы, Санкт-Петербурга и обратно изменятся в апреле.

В апреле 2020 года в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами изменится расписание и маршрут следования следующих пассажирских поездов:

- № 1/2 Волгоград – Москва и № 1/2 Москва – Волгоград с датой отправления из Волгограда и Москвы соответственно 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 апреля;

- № 15/16 Волгоград – Москва и № 15/16 Москва – Волгоград с датой отправления из Волгограда и Москвы соответственно 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 апреля;

- № 89/90 Волгоград – Санкт-Петербург с датой отправления из Волгограда 7, 15, 21, 28 и 29 апреля;

- № 89/90 Санкт-Петербург – Волгоград с датой отправления из Санкт-Петербурга 6, 14, 20, 27 и 28 апреля.

В связи с изменением маршрута указанные поезда проследуют через станции Лиски, Воронеж. Вместе с тем изменится время отправления и прибытия поездов на конечные и промежуточные станции: Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, а также Иловля, Арчеда, Себряково, Филоново, Алексиково, Поворино.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим пассажиров внимательно планировать поездки в указанные даты.