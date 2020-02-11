Освобожденный из-под ареста крымский предприниматель Олег Зубков считает свой арест провокацией

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11 февраля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Елена Головань ]

Фото: соцсети

Решение Верховного суда республики Крым Олег Зубков считает справедливым и возвращающим ситуацию вокруг него и его парков в конструктивное русло.

«Начал писать тюремные заметки»

- Но решение Белогорского районного суда по-прежнему считаю провокацией, направленной против главы республики Крым и правительства Российской Федерации, - говорит Зубков. – Мне оно совершенно непонятно. Я рад, что Верховный суд внимательно разобрался в апелляционных жалобах моих защитников и принял правильное решение.

Свой арест Зубков в шутку называет экскурсией по Крыму, но говорит, что и в СИЗО есть хорошие люди, образованные и честные.

- Там тоже интересно, - улыбаясь, комментирует Зубков и обещает опубликовать свои «тюремные заметки», которые он начал писать, будучи под арестом.



Сторонники Зубкова простояли возле здания суда несколько часов

Предприниматель также надеется, что дело об укушенной львом Ольге Соломиной в ближайшее время он с адвокатами выиграет: напомним, в 2018 году подвыпившую туристку покусал лев, и именно не явившись на одно из заседаний по этому делу, Зубков был арестован на два месяца Белогорским районным судом.

Также Олег Зубков поблагодарил всех своих сторонников, которые не просто ожидали решения суда, но устраивали одиночный и не только пикеты. Так, например, на согласованный с властями пикет в Санкт-Петербурге вышло около ста человек. Одиночные же пикеты трудно сосчитать – по месту их дислокации можно смело изучать карту мира. Во время заседания Верховного суда по отмене меры пресечения в виде ареста сторонники парков несколько часов стояли у здания Верховного суда на промозглом холоде, ожидая вердикта.

«Я благодарен главе республики за поручительство»

В ближайшее время предприниматель планирует вновь включиться в работу по открытию парков. Протокол минэкономразвития, куда обратился в январе предприниматель за защитой от произвола крымских властей, состоит из 23 пунктов.



- То, что зависит от нас, мы уже выполнили, - говорит Зубков. – И сейчас я оказываю содействие всем службам республики в том, чтобы были переоформлены земли, здания, выделены дополнительные территории для развития «Тайгана», для того чтобы мне было чем заниматься в ближайшие годы. Я благодарен главе республики за поручительство. Знаю, что ситуация эта в высшей степени неприятная для него. И поэтому решение Белогорского суда расцениваю как провокацию, направленную против договоренностей, достигнутых с руководством Крыма.

Зубков также надеется, что благодаря в том числе и объяснениям, данным в суде известными дрессировщиками Владиславом Гончаровым, Мстиславом и Эдгардом Запашными, услуга «прогулка» ко львам будет возобновлена.



Судья сказал в офис, значит в офис

Адвокат Зубкова Арман Петросян характеризует произошедшее заседание двумя словами – «справедливость» и «законность», а также считает, что после решения Верховного суда Белогорский районный суд также примет верное и исключительно правильное решение.

По решению суда, в ближайшее время Олег Зубков с 22.00 до 6 — утра не может покидать место прописки в Ялте на улице Садовой. Поскольку там сейчас лишь офисное здание, а не жилой дом, Зубков пока не знает, как сумеет там обосноваться. Судья никак не отреагировал на замечания Зубкова о том, что на Садовой невозможно жить. Так что получилось как в том анекдоте: «врач сказал в морг, значит в морг». Но это все мелочи - главное, Олег Зубков на свободе, пусть и с ограничениями.

Задачка со многими неизвестными

Ситуацию вокруг парков Зубкова и его самого мы попросили прокомментировать известного воронежского адвоката Станислава Рывкина, который считает, что ситуация с арестом - лишь одна из вводных в задачке со многими неизвестными.

- Что касается изменения меры пресечения обвиняемому, то это право, предоставленное суду законом, - говорит Станислав Рывкин. - И сама по себе неявка в судебное заседание вполне может послужить основанием для такого изменения. Другое дело, что судьи зачастую подходят к решению этого вопроса в высшей степени формально. На самом деле основанием для изменения меры пресечения является не сама неявка к следователю или в суд, а уклонение от нее. Ну согласитесь, если, к примеру, подсудимый не смог явиться в суд по причине болезни, уклонением это никак считать нельзя. Опять же, закрепленный прямо в уголовном законодательстве принцип гуманизма и усмотрение судьи никто не отменял. Следовательно, если человек однажды не явился в суд по уважительной причине, или даже откровенно заблуждался, заведомо зная, что заседание в этот раз просто не состоится, а потому не пришел в суд, при этом до сих пор регулярно являлся в каждое заседание, то и сразу изменять меру пресечения нет нужды. Достаточно, на мой взгляд, ограничиться предупреждением с разъяснением возможных последствий неявки. И, судя по самым последним событиям, Верховный Суд Республики Крым, заменивший заключение под стражу на запрет определенных действий, также счел решение судьи Белогорского районного суда необоснованным, а избранную им меру пресечения — избыточной.

Вообще, надо признать, в этом деле, как и в прочих судебных делах с участием Зубкова, много странностей. И, вполне допускаю, это объясняется не только неуклюжим правоприменением. Я не сторонник конспирологических версий, и многое вполне могу объяснить элементарным формализмом и головотяпством.

Допустим, каким-нибудь ветеринарам нужно срочно поставить очередную галку в отчете, а тут эдакий клондайк для применения возможных санкций. Львы-то в парке по факту находятся в условиях, приближенным к естественным. Следовательно, вменять в вину руководителю хозяйства то, что где-то завалялось недоеденное мясо или львы подрались между собой, абсурдно. Но абсурд – питательная среда для расплодившихся чиновников, как, впрочем, и судов зачастую. И им мало интересно, что «Тайган» больше походит на некий природный парк, в отношении которого должны действовать несколько иные правовые нормы. А мы к нему с нашими давно устаревшим, но нам удобными лекалами – забор поставь, мясо убери, животных разведи по разным углам ринга. Нет? Закроем парк. Помните незабвенную классику (про лотерейные билеты) – «не будут брать, отключим газ и воду».

Только это палка о двух концах, и при правильно организованной правовой защите это может быстро аукнуться. К примеру, если Зубкова обвиняют в том, что на краснокнижных животных нет сертификатов, а сертификатов нет по причине черепашьей работы органа, который их выдает, то связанные с этим убытки в итоге должен возместить это самый орган.

К, сожалению, не исключаю я здесь и политического подтекста. Мы же не будем с вами отрицать, что упоминание принципа независимости судов уже давно вызывает улыбку у практикующих юристов, да и не только у них.

Зубков стал слишком известен. И известность его перешагнула уже за пределы страны. И при этом очевидно, что Зубков мужик самостоятельный и с явным внутренним стержнем. И, как следствие – конфликтный. Насколько я знаю, с главой Крыма Аксеновым у него далеко не всегда гладкие отношения. Как-то я видел материал, в котором он с явной болью и очень эмоционально заявил, что, возможно, самой большой ошибкой в его жизни является его неоправданная вера в то, что с присоединением Крыма к России будет лучше. И что стало, напротив, только хуже. Понятно, что такой персонаж крайне неудобен властям. А как такие проблемы у нас решаются? Потенциального «бунтаря», даже если он таковым не является, а только кажется, нужно либо «съесть», либо подмять. Такие люди, как Олег Зубков, обычно с открытым забралом. Не зря же он со львами нашел общий язык. И такие категории как дипломатия и политес им не ведомы. Поэтому понятно, что на этом поле он проигрывает.

В подобной ситуации минусом для предпринимателя является на самом деле даже то, что он обходится без бюджетных денег и не просит у чиновников их вливания в свои парки. К тому же такая система построена на откатах, распилах и всем прочем, ей малоинтересны те, которые просто пашут и находятся на самоокупаемости. Зато наверняка у Зубкова есть завистники и те, кто не прочь порулить его хозяйством. Во благо себя и отечества, разумеется. Чем такое руление обычно заканчивается, мы знаем. Освоением бюджетных средств с последующим банкротством.

Так что вся история с Зубковым – это, возможно, задачка с десятком неизвестных, которую ему предстоит решить.