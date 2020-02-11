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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне стали предпочитать квартиры-студии

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Россияне стали предпочитать квартиры-студии
фото: pixabey

Доля квартир-студий в 26 из 52 крупных городов России выросла за последние полгода на 0,2–7,7 процентного пункта. В остальных — динамика отрицательная со снижением на 0,2–7,8 п.п. Максимальный рост отмечен в Набережных Челнах (7,7 п.п.), а наиболее сильное уменьшение доли такого типа недвижимости зафиксировано в Магнитогорске.

В девяти городах-миллионниках процент студий в структуре предложений на рынке смог увеличиться. Максимальная положительная динамика зафиксирована в столице. За полгода рост в Москве составил 7,1 п.п. Второе место досталось Екатеринбургу, где доля самого бюджетного жилья в новостройках выросла на 3,6 п.п., с 16,6% до 20,1%. Третью позицию занял Челябинск с увеличением на 2,9 п.п. Как говорится в исследовании, в январе число студий от общего количества жилья здесь составило 36,4%.

СЕ

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