Родители оценили идею позволить 14-летним регистрировать свой бизнес

Российские родители рассказали, как относятся к идее позволить 14-летним подросткам регистрироваться как самозанятым и официально заниматься бизнесом.
Согласно проведенному опросу, лишь 34% родителей поддерживают возможность разрешить детям открывать свой бизнес. 40% взрослых выступили против подобной идеи. Они мотивировали это тем, что подростки могут не справиться с юридическими и финансовыми задачами, а также упустить достойное образование в погоне за прибылью.
«Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40% и 34% соответственно», - отмечается в результатах опроса.