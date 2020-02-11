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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Родители оценили идею позволить 14-летним регистрировать свой бизнес

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Родители оценили идею позволить 14-летним регистрировать свой бизнес
Фото: pixabay.com

Российские родители рассказали, как относятся к идее позволить 14-летним подросткам регистрироваться как самозанятым и официально заниматься бизнесом.

Согласно проведенному опросу, лишь 34% родителей поддерживают возможность разрешить детям открывать свой бизнес. 40% взрослых выступили против подобной идеи. Они мотивировали это тем, что подростки могут не справиться с юридическими и финансовыми задачами, а также упустить достойное образование в погоне за прибылью.

«Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40% и 34% соответственно», - отмечается в результатах опроса.

АБ

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