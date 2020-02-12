Самые красивые малоизвестные архитектурные постройки России

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12 февраля 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

архитектура москвы,фото,соцсети

Иногда складывается впечатление, что в России совсем немного интересных мест для посещения: несколько миллионников, с их большими Петергофским и Екатерининским дворцами, несколько курортных с замком Ласточкино гнездо и Судакской крепостью, ещё столичные собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя. Кажется, что и всё. Но это не так.

«Аргументы недели» изучили, в каких городах России есть архитектурные постройки, старинные дома и особняки, в которых можно ощутить дух прекрасной русской провинции.

«Сказочный домик» или дом Бугрова (Володарск)

История города Володарска 19-20 веков тесно связана с именем Бугрова Николая Александровича, известного нижегородского купца-старообрядца, хлебопромышленника и благотворителя.

Рядом с промышленной зоной мукомольного завода на небольшом участке в окружении старых лип и лиственниц стоит дом Бугрова или «Сказочный домик» (так его называли местные жители). Дом выполнен в «русском стиле». Строительство велось в исконно русских традициях: материал –дерево, техника пропильной резьбы, узорочье и сложное завершение кровли придают зданию национальный колорит. Этот архитектурный памятник ставят в один ряд с лучшими столичными постройками эпохи эклектики.

Дом Бугрова первоначально был предназначен для летнего проживания. Дата постройки точно не установлена. Архивных материалов макета и проектирования дома не обнаружено. Общим периодом возможного строительства дома является вторая половина 80-х – начало 90-х годов 19 века, в период наибольшей строительной деятельности Бугрова.

Николай Александрович не имел прямых наследников, и после его смерти в 1911 году его особняк в Володарске несколько лет пустовал. После революции в доме был устроен Дом пионеров. В результате сам особняк был сохранен, но, к сожалению, были утрачены интерьеры. Старинный паркет, печь, лестница — ничего не сохранилось, чудесные резные балкончики были разрушены, парк был уничтожен. Из посадок рядом с особняком сохранилась только небольшая часть липовой аллеи.

В 2006 году реставрация дома Бугрова была включена в областную комплексную программу «Развитие культуры Нижегородской области на 2006-2010 годы». В настоящее время полностью восстановлен фасад здания. Но при этом дом превратился из строго-зеленого в «пряничный» желтый. Внутри восстановлена красивая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. В 1989 году дом внесли в «список объектов культурного наследия регионального значения».

Володарск, ул. Клубная, д. 8.

Дом Ивана Николаевича Корнилова (Тобольск)

Этот примечательный дом стоит на Плац-парадной площади, в подгорной части города. Название площади говорит само за себя. Здесь в старину устраивали смотры городских войск. Дом построен в 60-х годах 19 века рыбопромышленником и пароходчиком Иваном Николаевичем Корниловым. Здание сейчас представляет собой образец стиля эклектики, можно сказать, почти столичный образец дома-дворца. Но таким он стал не сразу, а после переделки в 1890 году уже после смерти Ивана Николаевича. Сын и наследник, Иван Иванович, решил придать дому дворцовый стиль.

Здание, построенное Корниловыми в Тобольске, в гражданскую войну занял штаб 51-й дивизии Блюхера. Позднее в доме разместился банк, а с 1993 года — центр русской культуры. Сейчас там мировой суд. И, говорят, внутри дом, все также красив, как и снаружи.

Тобольск, ул. Мира, д. 9.





Дом Пороховщикова (Москва)

В Москве, на Староконюшенном переулке, разместился интересный деревянный теремок. Принадлежал дом Александру Александровичу Пороховщикову (1833—1918) — российскому предпринимателю и меценату, владельцу гостиницы «Славянский базар» и одноимённого ресторана.

Типичный хрестоматийный памятник деревянной архитектуры в стиле «русская изба» с уникальной пропильной резьбой. Проект этого здания получил премию на Всемирной выставке в Париже, как олицетворение русского стиля. Спроектирован дом архитекторами Д.В. Люшиным и А.Л. Гуном, а уникальными узорами украсил, резчик по дереву, Колпаков.

Дом построен на древнем деревянном фундаменте, на который уложены толстые бревна, придающие ему черты русской архитектуры. Фасад постройки украшен резными наличниками, карнизами и подзорами. Дом изначально не был предназначен для жилья, а сдавался внаём (проще говоря, был «доходным домом»).

В 80-х годах девятнадцатого столетия дом занимает «Общество воспитательниц и учительниц с бесплатной школой коллективных уроков по естествознанию и математике, иностранным языкам, пению». В этот же период здесь открыта на средства меценатов Воскресная школа для женщин, библиотека и педагогический (учительский) музей.

С конца 90-х годов и вплоть до революции дом Пороховщикова был переделан под жилье для обеспеченных людей. В самом начале XX века, здесь проживал философ Сергей Николаевич Трубецкой.

В советское время в здании разместились: отделение ВООПиК Киевского района г. Москвы, совет ветеранов народного ополчения 77-й Гвардейской дивизии, филиал городской библиотеки имени Н.А. Добролюбова.

За послереволюционное время дом ни разу не ремонтировали, и как итог такой эксплуатации, здание сильно обветшало и стало практически аварийным.

Москва, Староконюшенный переулок, д. 36.

Дом Штумпфа (Омск)

Ажурно-деревянный дом агронома, коннозаводчика, предпринимателя Филиппа Филипповича Штумпфа стоит на улице Валиханова. Он в хорошем состоянии: облик его поддерживается, ещё и потому, что в нем расположен музей сибирского художника Кондратия Белова. Дом выполнен в классическом стиле сибирского деревянного зодчества и был когда-то частью городского усадебного комплекса.

Внешний вид дома получился очень русским. Теремная архитектура дома удачно сочетается с городским усадебным стилем 19 века. Весь силуэт здания, кружевная резьба, многоярусная крыша, создают дух старины. В элементах резьбы на фасаде просматривается древнерусская символика, оконные наличники первого этажа украшены орнаментами с атрибутами богини плодородия.

Это и неудивительно, ведь хозяин дома был агрономом Степного края. Известно, что в 1910 году в постройку были внесены изменения. Дом расширили, сделав с южной и западной стороны пристрой. Внесли изменения и в интерьеры дома. На первом этаже находился кабинет хозяина, а также столовая, туалет, кухня и подсобные помещения, на втором спальни и выход на террасу. В доме были горячая вода и телефон.

Омск, ул. Валиханова, д. 10.





Усадьба Тюрина (Пенза)

Усадьба расположена в старинной части Пензы, городе Среднего Поволжья, основанного в середине 17 века по царскому указу Алексея Михайловича. Когда-то постройка принадлежала лесопромышленнику Тюрину. Частично сохранившийся с тех времен дендропарк и колоритный особняк, составляют вместе исторический архитектурный ансамбль.

Вырезанные из дерева ажурные кружева причудливыми переплетениями идут по всему терему, построенному мастерами в 19 веке. Выделяясь изяществом наружного оформления, здание, чуть прикрытое деревьями, органично вписывается в динамику современного города.

Первый хозяин этой усадьбы С.Л. Тюрин, родившийся в 1846 году, был видным деятелем города. Кроме активной работы в городской думе, промышленник занимался благотворительностью, на свои средства возвел храм. Построив в Пензе большое лесопильное предприятие, Тюрин, был также членом учетного комитета городского банка. Развитие самого города пошло с большим размахом, когда в конце 19 века через Пензу проложили железную дорогу. А еще Пенза тех времен славилась большими ярмарками.

Построенный более 150 лет тому назад, особняк, являющийся памятником деревянного зодчества, имеет мезонин, девять окон, два крыльца, портик из двух колонн, симметрично расположенные веранды по обе стороны. Архитектурные элементы, окаймленные витиеватыми наличниками из пропильного деревянного кружева, придают нарядность и изящество строению. Дом до наших дней сохранил свой особенный исторический колорит благодаря реставрационным работам. В настоящее время здесь находится «Музей народного творчества».

Рукотворные шедевры мастеров Пензенского края представлены в экспозициях музея. Это и изделия известного гончара Т.Н. Зоткина, работы которого выставлены даже в Лувре, скульптурные композиции резчика по дереву Р.Ф. Кочурина, плетение из соломки, домашняя утварь прошлых веков, одежда и предметы обихода.

Пенза, ул. Куйбышева, д. 45.

Часовня Параскевы Пятницы (Красноярск)

Красноярская Часовня Параскевы Пятницы ведет свою историю с начала 19 века. На самом деле, многие точно знакомы с изображением этой часовни: здание напечатано на современной бумажной купюре в 10 рублей. Её древнерусский стиль был сохранен и после того, как деревянное здание стало кирпичным спустя полвека после открытия. Часовню реставрировали в середине 70-х годов прошлого века, а в 1980-м она стала архитектурным памятником. В конце 90-х внутри здания стены покрылись фресками, а маковка часовни увеличилась.

На смотровой площадке около здания открываются дивные виды на Красноярск. Этим пейзажем был очарован и В. И. Суриков, писавший некоторые этюды именно здесь.

Красноярск, ул. Степана Разина, д. 51.



