Плакаты с окровавленными детьми к Дню победы развесили в детском саду. Желающие могут сфотографироваться так же

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11 февраля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика предложили провести фотосессию в таком же стиле.

Об этом рассказал отец одного из детей Алексей Бигильдин на своей странице в соцсетях. «Предлагают сделать фотосессию в таком же стиле. Аргументация: дети должны помнить о войне. 3-6 летние дети. Вызывает удивление то, как топорно работает пропаганда», - написал он. Комментаторы возмутились подобной идеей, и наперебой стали рассказывать, что в систем образования народ вообще рехнулся и на почве «победобесия» и устраивают довольно странные акции.