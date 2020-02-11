Новое оружие. У жительницы Тулы взорвалась докторская колбаса

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11 февраля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Взрывоопасная колбаса появилась на столе жительницы Тулы. Елена Брусенцева купила деликатес в местном "Магните", а утром решила накормить семью бутербродами.

Но «докторская» никак не желала становиться завтраком для рядовой российской семьи, мясное изделие решило стать новым видом оружия. Сначала хозяев насторожил странный вкус, а затем колбаса прямо-таки взорвалась на столе. «Это уже производители должны разобраться, что они туда добавили», - говорит Едена.

Производитель взрывпакета — ГК "Тавр" — говорит, что выводы делать рано. Случай носит единичный характер, и подобных инцидентов больше не было. И возможно, всё дело в нарушении условий хранения, сообщает канал «Mash».